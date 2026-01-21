Jovem é preso após homicídio brutal em supermercado no interior de Goiás

Suspeito seria ex-funcionário do estabelecimento e afirmou ter cometido o crime motivado por vingança

Augusto Araújo - 21 de janeiro de 2026

Câmeras de segurança filmaram crime brutal em supermercado de Iporá. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (20), um jovem, de 20 anos, investigado pelo crime de homicídio ocorrido dentro de um supermercado no município de Iporá, na região Oeste de Goiás.

Os policiais se depararam com a ocorrência ainda em andamento e constataram que uma funcionária do estabelecimento, de apenas 21 anos, havia sido atacada com diversos golpes de faca momentos antes.

A vítima chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Imagens do circuito interno de segurança do supermercado mostram que, antes do crime, o autor entrou no local, foi até o estoque, pegou uma faca e seguiu em direção à vítima. Após um breve diálogo, ele iniciou os golpes.

Diante da gravidade da situação, os agentes questionaram testemunhas e pessoas que estavam no local no momento do crime, apurando que o suspeito seria um ex-funcionário do supermercado.

Após cometer o ataque, ele fugiu do local, mas acabou localizado e preso pouco tempo depois nas proximidades do estabelecimento.

Em depoimento, o suspeito afirmou que teria cometido o crime por vingança, alegando que se sentia humilhado por supostas risadas e deboches de antigos colegas de trabalho.

Familiares relataram à polícia que o homem possui histórico de problemas psicológicos e que, possivelmente, estaria em surto no momento da ação.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias do homicídio.

