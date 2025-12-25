Policiais militares da CPE de Iporá morrem em gravíssimo acidente na GO-164

Colisão ocorreu na zona rural de Firminópolis, próximo ao Distrito de Novo Planalto

Da Redação - 25 de dezembro de 2025

Colisão envolveu um Chevrolet Prisma e uma Volkswagen Amarok e vitimou fatalmente três policiais militares que estavam em um dos veículos. (Foto: Reprodução/ Portal 6)

Naquela que pode ser considerada a maior tragédia do Natal de 2025 em Goiás, um gravíssimo acidente na GO-164, em Firminópolis, tirou a vida de quatro pessoas no final da tarde desta quinta-feira (25).

A colisão envolveu um Chevrolet Prisma e uma Volkswagen Amarok e vitimou fatalmente três policiais militares que estavam em um dos veículos.

O acidente aconteceu na zona rural do município, próximo ao Distrito de Novo Planalto.

Com a força do impacto, os dois carros ficaram completamente destruídos e algumas das vítimas precisaram ser desencarceradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Dois dos policiais e uma quarta vítima morreram ainda no local.

LUTO NA PMGO | Três policiais militares estão entre as quatro vítimas fatais de um grave acidente na GO-164, em Firminópolis, nesta quinta (25). A colisão entre dois carros também deixou dois feridos. Detalhes: https://t.co/BW3yFDHyRe#Tragédia #Goiás #Portal6 pic.twitter.com/ssTl8m0uuA — Portal 6 (@portal6noticias) December 26, 2025

As vítimas fatais, que atuam na Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Iporá, foram identificadas como os policiais militares João Paulo Marim Guimarães, Robson Luiz Fortuna Filho e Renato da Silva Duarte. Cybelle Ferreira Oliveira é a vítima civil do acidente.

Outras duas pessoas que também estavam nos veículos sobreviveram e foram socorridas.

As causas da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

