Policiais militares da CPE de Iporá morrem em gravíssimo acidente na GO-164

Colisão ocorreu na zona rural de Firminópolis, próximo ao Distrito de Novo Planalto

Colisão envolveu um Chevrolet Prisma e uma Volkswagen Amarok e vitimou fatalmente três policiais militares que estavam em um dos veículos. (Foto: Reprodução/ Portal 6)

Naquela que pode ser considerada a maior tragédia do Natal de 2025 em Goiás, um gravíssimo acidente na GO-164, em Firminópolis, tirou a vida de quatro pessoas no final da tarde desta quinta-feira (25).

A colisão envolveu um Chevrolet Prisma e uma Volkswagen Amarok e vitimou fatalmente três policiais militares que estavam em um dos veículos.

O acidente aconteceu na zona rural do município, próximo ao Distrito de Novo Planalto.

Com a força do impacto, os dois carros ficaram completamente destruídos e algumas das vítimas precisaram ser desencarceradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Dois dos policiais e uma quarta vítima morreram ainda no local.

As vítimas fatais, que atuam na Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Iporá, foram identificadas como os policiais militares João Paulo Marim Guimarães, Robson Luiz Fortuna Filho e Renato da Silva Duarte. Cybelle Ferreira Oliveira é a vítima civil do acidente.

Outras duas pessoas que também estavam nos veículos sobreviveram e foram socorridas.

As causas da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

