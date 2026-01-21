Jovem morre após ser atropelada por ônibus na Avenida Brasil, em Anápolis
Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Heana, mas não resistiu aos ferimentos
Uma jovem, de 22 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na noite desta quarta-feira (21), na Avenida Brasil, em Anápolis.
O acidente aconteceu por volta das 18h15, na região da Calixtolândia I Etapa, em frente ao Ibiza Plaza Hotel, nas proximidades de um ponto de ônibus.
Portal 6 apurou que o veículo envolvido é um ônibus da empresa Guanabara, que fazia a linha Goiânia – Sobral (CE).
A vítima foi encontrada caída no chão, com ferimento na cabeça e sangramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o atendimento.
Equipes realizaram os primeiros socorros ainda no local e a jovem chegou a ser encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.
O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.
Caberá à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil (PC) apurar o caso.
