Jovem morre após ser atropelada por ônibus na Avenida Brasil, em Anápolis

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Heana, mas não resistiu aos ferimentos

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 22 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na noite desta quarta-feira (21), na Avenida Brasil, em Anápolis.

O acidente aconteceu por volta das 18h15, na região da Calixtolândia I Etapa, em frente ao Ibiza Plaza Hotel, nas proximidades de um ponto de ônibus.

Portal 6 apurou que o veículo envolvido é um ônibus da empresa Guanabara, que fazia a linha Goiânia – Sobral (CE).

A vítima foi encontrada caída no chão, com ferimento na cabeça e sangramento, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o atendimento.

Equipes realizaram os primeiros socorros ainda no local e a jovem chegou a ser encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O motorista do ônibus passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Caberá à Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil (PC) apurar o caso.

