WhatsApp prepara recurso inspirado no Telegram para resolver problema dos grupos

Novidade em testes permite que novos membros vejam parte do histórico das conversas e cheguem aos grupos sem ficar perdidos

Isabella Valverde - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Anton)

Entrar em um grupo do WhatsApp e não entender nada do que está sendo discutido é uma experiência comum — e frequentemente frustrante. O aplicativo, porém, parece disposto a atacar esse problema de frente.

Em testes recentes, o mensageiro começou a desenvolver um recurso que permite compartilhar parte do histórico de conversas com novos integrantes, algo há anos elogiado no Telegram.

A função foi identificada na versão beta 26.2.10.73 do WhatsApp para iOS e dá aos administradores mais controle sobre o que será exibido para quem acabou de entrar no grupo. A proposta é simples: oferecer contexto sem comprometer totalmente o histórico das mensagens.

Pelo novo sistema, o acesso não será irrestrito. O WhatsApp pretende liberar a visualização de até 100 mensagens recentes, limitadas a um período máximo de 14 dias.

Ainda assim, o administrador poderá reduzir esse volume, escolhendo compartilhar apenas as últimas 75 ou até 25 mensagens, conforme considerar adequado.

O compartilhamento não será automático. Sempre que um novo membro for adicionado, o administrador — ou outro usuário com essa permissão — precisará decidir manualmente se o histórico será liberado. Isso mantém o controle nas mãos de quem gerencia o grupo e evita exposições indesejadas.

Para facilitar a identificação, as mensagens antigas aparecerão com uma coloração diferente na tela do novo integrante.

Já os membros antigos serão informados sobre a ação: o WhatsApp exibirá um aviso indicando que mensagens recentes foram compartilhadas e mostrará quem autorizou o envio do histórico.

Segundo os testes, a função chegará desativada por padrão quando for lançada oficialmente. Assim, apenas administradores poderão optar por ativá-la, reforçando a ideia de que a ferramenta é opcional e focada em organização, não em vigilância.

A novidade faz parte de uma série de mudanças em estudo no WhatsApp. Além do histórico de grupos, a empresa também testa recursos que aproximam o aplicativo de uma rede social e trabalha em chamadas de voz diretamente pelo navegador.

Ainda não há data confirmada para a liberação do novo recurso, mas a expectativa é que ele chegue gradualmente aos usuários após o período de testes.

