Após ouvir a mãe, homem faz o que ela sugeriu e ganha mais de R$ 1 milhão na loteria

Claude Reece quase descartou a fortuna, mas seguiu o conselho materno de não jogar papéis fora e descobriu um prêmio de R$ 1,1 milhão

Gustavo de Souza - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Muitas pessoas sonham com uma dica milionária, mas poucos imaginam que uma sequência certeira em um jogo de loteria seria a chave para mudar de vida. Claude Reece, morador de Barbados, descobriu que ouvir a própria mãe foi o melhor investimento que já fez.

Ao seguir um conselho básico de organização, ele transformou um pedaço de papel que estava quase no lixo em uma fortuna de R$ 1,1 milhão. Essa história de sorte e persistência está ganhando o mundo neste início de 2026.

O caso serve como um alerta para todos os apostadores que costumam ser esquecidos. Às vezes, a sorte já bateu à sua porta, mas você simplesmente ainda não conferiu o envelope.

O conselho materno que valeu milhões

Claude quase cometeu o erro fatal de jogar fora um bilhete premiado da loteria Mega 6. O ganhador, que tinha o costume de jogar os mesmos números por décadas, não percebeu que a sorte finalmente havia chegado em novembro de 2025.

Foi apenas em janeiro de 2026 que ele decidiu revisar seus antigos canhotos de jogos. Isso só aconteceu porque sua mãe sempre repetiu um mantra muito específico ao longo de toda a sua vida: “não jogue fora bilhetes antigos ou documentos antigos rápido demais”, costumava aconselhar.

Esse hábito de conferir papéis antes do descarte foi o que permitiu que Claude notasse a sequência vencedora. Quando ele utilizou o celular para checar o resultado do sorteio de 6 de novembro, o coração quase parou.

A tela mostrava exatamente os números que ele vinha apostando há anos. O susto foi imediato, seguido de uma alegria imensa ao perceber que o conselho de sua mãe havia se tornado realidade.

Décadas de persistência e o susto do prazo

A jornada do ganhador com as loterias não é recente, o que torna o prêmio ainda mais especial. Claude joga desde 1980, embora tenha passado a levar as apostas mais a sério a partir da década de 1990.

Ele confessou ao portal Barbados Today que não joga todas as semanas porque, às vezes, acaba esquecendo. No entanto, sua fidelidade aos mesmos números acabou sendo recompensada de forma espetacular agora em 2026.

Após o choque inicial da descoberta, uma preocupação tomou conta de sua mente. Ele temeu ter perdido o prazo legal para resgatar o valor de BBD 407.500 (cerca de R$ 1,1 milhão).

“Esta é a melhor coisa que já aconteceu comigo”, declarou Claude após confirmar que o bilhete ainda era válido. O alívio foi total ao saber que o prêmio milionário estava oficialmente garantido para sua conta.

Planos para o futuro e foco na família

Com o dinheiro já disponível, Claude demonstra que mantém os pés no chão. Suas primeiras prioridades são extremamente práticas e voltadas para a melhoria imediata de sua qualidade de vida.

Ele pretende realizar uma reforma há muito esperada em sua residência e cuidar do seu meio de transporte. A ideia é consertar seu carro atual ou, quem sabe, trocá-lo por um modelo mais novo e confiável.

Mas o coração do novo milionário está mesmo voltado para as pessoas que ele ama. Uma parte significativa do prêmio será destinada à sua família, com foco especial na educação de seus netos.

Essa história reforça a importância de manter a organização e, claro, de nunca ignorar o que as mães dizem. O próximo milionário pode ser alguém que, assim como Claude, resolveu dar uma segunda olhada naquela gaveta de papéis “velhos”.

