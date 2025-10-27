6 números que só trazem azar e você deve evitar usar na loteria, segundo a astrologia
Certos dígitos escondem padrões astrais que repelem prosperidade, veja agora quais são eles
A astrologia não vê os números apenas como símbolos matemáticos, mas como frequências que carregam vibrações específicas. Assim como os signos, eles podem atrair ou afastar energias ligadas à prosperidade e à sorte.
Para os estudiosos do tema, compreender essas vibrações ajuda a entender por que alguns números parecem nunca trazer bons resultados, especialmente em jogos de azar.
1. Número 4
Na astrologia, o número 4 representa a rigidez e o excesso de controle. Na numerologia, é símbolo da estrutura, mas também de bloqueio emocional e lentidão em ganhos e trabalhos.
2. Número 8
Está ligado ao poder e à ambição, porém, em vibração negativa, indica perdas bruscas, energias negativas e desequilíbrio entre esforço e retorno.
3. Número 9
É uma simbologia numérica bem expressiva que marca finais de ciclos. Jogar com ele pode representar o encerramento de oportunidades em vez de novos começos.
4. Número 13
Em diversas culturas, principalmente por associações históricas e religiosas, é um clássico popular do azar. Na astrologia, une a força do número 1 com o peso do 3, criando instabilidade e imprevistos.
5. Número 16
Carrega uma energia de transformação forçada, poder material e o perigo da arrogância. Costuma indicar quedas repentinas e recomeços difíceis, especialmente no campo financeiro, no amor e no progresso espiritual.
6. Número 19
Embora pareça positivo, simboliza o ego e a ilusão de controle. Pode atrair enganos e escolhas baseadas em vaidade. No campo dos jogos, ele traz a imperfeição, o azar personificado e a falha constante.
