6 números que só trazem azar e você deve evitar usar na loteria, segundo a astrologia

Certos dígitos escondem padrões astrais que repelem prosperidade, veja agora quais são eles

Magno Oliver - 27 de outubro de 2025

Cartas de Tarot trazem previsões sobre astrologia. (Foto: Ilustração/Pexels/ RDNE Stock project)

A astrologia não vê os números apenas como símbolos matemáticos, mas como frequências que carregam vibrações específicas. Assim como os signos, eles podem atrair ou afastar energias ligadas à prosperidade e à sorte.

Para os estudiosos do tema, compreender essas vibrações ajuda a entender por que alguns números parecem nunca trazer bons resultados, especialmente em jogos de azar.

1. Número 4

Na astrologia, o número 4 representa a rigidez e o excesso de controle. Na numerologia, é símbolo da estrutura, mas também de bloqueio emocional e lentidão em ganhos e trabalhos.

2. Número 8

Está ligado ao poder e à ambição, porém, em vibração negativa, indica perdas bruscas, energias negativas e desequilíbrio entre esforço e retorno.

3. Número 9

É uma simbologia numérica bem expressiva que marca finais de ciclos. Jogar com ele pode representar o encerramento de oportunidades em vez de novos começos.

4. Número 13

Em diversas culturas, principalmente por associações históricas e religiosas, é um clássico popular do azar. Na astrologia, une a força do número 1 com o peso do 3, criando instabilidade e imprevistos.

5. Número 16

Carrega uma energia de transformação forçada, poder material e o perigo da arrogância. Costuma indicar quedas repentinas e recomeços difíceis, especialmente no campo financeiro, no amor e no progresso espiritual.

6. Número 19

Embora pareça positivo, simboliza o ego e a ilusão de controle. Pode atrair enganos e escolhas baseadas em vaidade. No campo dos jogos, ele traz a imperfeição, o azar personificado e a falha constante.

