Até o momento, influenciador ainda não se manifestou sobre o caso

Influenciador Waldemar Neto tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia
Imagem mostra influenciador e humorista Seu Waldemar. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A 3ª Vara de Família de Goiânia decretou a prisão do humorista e influenciador goiano Waldemar Neto Lobo Melo do Carmo. A informação foi divulgada pela página Biscoitei.

Conforme apurado, foi determinada a reclusão do influenciador por 90 dias (três meses) em razão de uma dívida de R$ 20.621,03 pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Com isso, ficou autorizada a prisão imediata do devedor por qualquer autoridade policial que venha a localizá-lo.

A prisão visa assegurar o direito do filho de Waldemar à alimentação, à saúde e à dignidade, direitos garantidos constitucionalmente.

Além da prisão, o processo também tramita pelo rito da penhora –  procedimento judicial para cobrar dívidas -, cujo valor executado já ultrapassa R$ 90 mil.

Até o momento, o influenciador ainda não se pronunciou sobre a decisão.

Quem é Waldemar?

Conhecido como “Seu Waldemar”, o humorista ganhou notoriedade ao se apresentar na TV Anhanguera e acumula milhares de seguidores nas redes sociais.

Ele também já esteve envolvido em outras polêmicas. Em 2020, por exemplo, publicou um vídeo de uma mulher nua nas redes sociais sem o consentimento dela, o que resultou a demissão da TV Anhanguera.

Atualmente, ele cursa Medicina no Paraguaia.

