Você consome essa fruta, mas talvez não saiba o quanto ela é poderosa

Presente na mesa do brasileiro, esse fruto simples concentra nutrientes que ajudam a fortalecer a imunidade e proteger o coração

Isabella Valverde - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Ela cresce fácil, é barata, comum nos quintais e feiras do Brasil — e, ainda assim, muita gente subestima seu verdadeiro potencial. A goiaba, fruta típica dos pomares brasileiros, é considerada por especialistas uma das mais completas da natureza quando o assunto é nutrição e defesa do organismo.

Ao contrário do que muitos imaginam, não é a laranja que lidera o ranking de vitamina C. A goiaba pode oferecer até quatro vezes mais desse nutriente essencial, desempenhando um papel importante na proteção contra infecções, na regeneração das células e no fortalecimento do sistema imunológico.

Essa concentração elevada transforma a fruta em uma aliada poderosa, especialmente em períodos de maior vulnerabilidade do corpo.

Mas o valor da goiaba vai muito além da vitamina C. Sua composição nutricional reúne fibras solúveis, minerais e antioxidantes que atuam de forma integrada no organismo.

As fibras ajudam a regular o funcionamento do intestino e contribuem para o controle dos níveis de açúcar no sangue, enquanto o potássio auxilia no equilíbrio hídrico e na manutenção da pressão arterial.

Outro destaque é o licopeno, antioxidante também encontrado no tomate, mas presente em quantidades expressivas na goiaba, especialmente na variedade vermelha. Esse composto atua combatendo os radicais livres, protegendo as células e reduzindo processos inflamatórios associados ao envelhecimento e a doenças crônicas.

Pesquisas científicas reforçam esses benefícios. Estudos indicam que o consumo regular da fruta está associado à melhora da saúde cardiovascular. A combinação de fibras e potássio contribui para a redução do colesterol LDL, conhecido como colesterol “ruim”, além de ajudar a controlar a pressão arterial.

Um estudo publicado no Journal of Human Hypertension apontou quedas significativas nos níveis de triglicerídeos e da pressão sistólica em pessoas que incluíram a goiaba na rotina alimentar.

No dia a dia, a forma de consumo faz diferença. Nutricionistas recomendam ingerir a fruta inteira e, sempre que possível, com a casca, onde se concentra grande parte das fibras e do licopeno. O suco natural também é uma opção, desde que não seja coado, para evitar a perda de nutrientes importantes.

Mesmo sendo considerada um superalimento, a goiaba não age sozinha. Ela deve fazer parte de uma alimentação equilibrada e variada. Pessoas com condições de saúde específicas ou restrições alimentares devem buscar orientação profissional para ajustar as quantidades ideais.

Simples, acessível e extremamente nutritiva, a goiaba prova que nem sempre os alimentos mais poderosos são os mais caros ou exóticos — às vezes, eles já estão no quintal ou na feira da esquina.

