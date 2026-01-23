5 signos que depois de muita luta vão entrar numa fase de dinheiro e alívio financeiro

Pequenas decisões recentes podem abrir portas maiores do que o esperado agora

Magno Oliver - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Depois de muitos períodos marcados por instabilidade, sacrifícios e escolhas difíceis no ano passado, alguns signos do zodíaco começam a sentir uma mudança clara na energia material e espiritual.

Movimentos astrológicos ligados a planetas de expansão, disciplina e recompensas indicam que a fase de aperto vai dando lugar a mais segurança, previsibilidade e alívio financeiro.

Não se trata de sorte repentina, mas de colheita após insistência. A astrologia aponta que esse novo ciclo vem acompanhado de amadurecimento emocional e maior consciência sobre valor, trabalho e merecimento.

Para esses signos, o dinheiro passa a circular com menos tensão, enquanto oportunidades profissionais e acordos mais justos surgem no horizonte.

5 signos que depois de muita luta vão entrar numa fase de dinheiro e alívio financeiro

1. Capricórnio – 22/12 a 19/01

Após cobranças intensas, Capricórnio começa a ver estabilidade e recuperação financeira gradual. Reconhecimento profissional, promoções ou contratos mais sólidos ganham força. Relações se tornam mais seguras, com menos peso emocional ligado a dinheiro. Laços confiáveis se fortalecem, especialmente com quem respeita seus limites.

2. Câncer – 21/06 a 22/07

O aperto emocional ligado às finanças começa a ceder, trazendo mais organização. Emprego: Mudanças internas ou novas propostas trazem sensação de alívio e pertencimento. Amor: Segurança material reflete em mais tranquilidade afetiva, momento em que apoio verdadeiro aparece, ajudando a manter equilíbrio nos momentos decisivos.

3. Virgem – 23/08 a 22/09

Esforços silenciosos começam a gerar retorno concreto e previsível. Projetos antes travados ganham andamento e reconhecimento. No amor, menos preocupação prática permite conexões mais leves. Parcerias úteis e sinceras se mostram fundamentais neste novo ciclo da sua vida.

4.Escorpião – 23/10 a 21/11

Após perdas ou instabilidades, Escorpião entra em fase de reconstrução financeira. Oportunidades estratégicas surgem, exigindo escolhas mais racionais. No amor, relações passam por cura emocional ligada a confiança e segurança. Distanciamentos se resolvem, e alianças mais leais se firmam.

5. Peixes – 19/02 a 20/03

A confusão financeira começa a dar lugar a mais clareza e controle. E nisso trabalhos criativos ou novas fontes de renda se mostram promissoras. Menos ansiedade material favorece vínculos mais profundos e pessoas inspiradoras ajudam a manter o foco e a fé no processo.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!