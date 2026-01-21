Os melhores horários para dormir e acordar realmente descansado e com energia, segundo especialistas

O corpo segue padrões invisíveis que influenciam diretamente a sensação ao despertar

Magno Oliver - 21 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Dormir por muitas horas nem sempre garante disposição ao acordar. Os especialistas em ciclo do sono explicam que o fator decisivo para um despertar realmente revigorante está no respeito aos ciclos naturais do sono, e não apenas no tempo total dormido.

Esses ciclos regulam como o cérebro e o corpo se recuperam durante a noite. Cada ciclo de sono dura, em média, 90 minutos e passa por fases que vão do sono leve ao profundo.

Quando a pessoa desperta no meio de um desses ciclos, a tendência é sentir cansaço, confusão mental e irritação. Já acordar ao final de um ciclo completo favorece a sensação de energia e clareza mental.

Por isso, profissionais recomendam calcular o horário de acordar com base em cinco ou seis ciclos completos, considerando cerca de 15 minutos para pegar no sono.

Dormir às 22h, por exemplo, favorece despertares mais naturais por volta de 5h45 ou 7h15, períodos em que o corpo costuma concluir um ciclo.

A lógica se aplica a diferentes rotinas. Quem dorme mais cedo, como às 20h30 ou 21h, pode acordar bem antes do amanhecer sem sensação de exaustão.

Já quem vai para a cama após as 23h pode ajustar o alarme para horários que respeitem a mesma proporção de ciclos, evitando interrupções bruscas.

Testar esses horários por alguns dias ajuda o corpo a se adaptar ao novo padrão. O resultado costuma aparecer em forma de mais foco, melhor humor e maior disposição ao longo do dia, reforçando que dormir bem é menos sobre quantidade e mais sobre qualidade e timing biológico.

Horários ajustados (já contando os 15 min até pegar no sono):



Dormir 20h00 → acordar 03h45 ou 05h15

Dormir 20h30 → acordar 04h15 ou 05h45

Dormir 21h00 → acordar 04h45 ou 06h15

Dormir 21h30 → acordar 05h15 ou 06h45

Dormir 22h00 → acordar 05h45 ou 07h15

Dormir 22h30 → acordar 06h15 ou 07h45

Dormir 23h00 → acordar 06h45 ou 08h15

Dormir 23h30 → acordar 07h15 ou 08h45

