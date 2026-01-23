Caldo de ovos: receitinha da vovó é perfeita para os dias frios
Prato leva farinha de mandioca, ovos e temperos básicos, com preparo cuidadoso para garantir sabor e textura
O caldo de ovos é uma daquelas receitas que atravessam gerações e não dependem de medidas exatas, mas sim de cuidado no preparo.
Muito comum nas cozinhas brasileiras, o prato combina ingredientes simples e resulta em um caldo forte, saboroso e reconfortante.
Ingredientes
- Azeite ou óleo
- 3 dentes de alho amassados
- 1 cebola média picada
- 1 tomate picado
- Pimentão a gosto
- Páprica ou outros temperos a gosto
- 2 litros de água
- 6 colheres de sopa de farinha de mandioca
- Ovos (1, 2 ou a quantidade que preferir)
- Cheiro-verde picado a gosto
- Sal a gosto
Modo de preparo
- Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho.
- Acrescente a cebola e refogue até ficar bem macia.
- Junte o tomate, o pimentão e os temperos escolhidos, refogando bem.
- Adicione a água e deixe ferver.
- Em uma vasilha à parte, coloque a farinha de mandioca e hidrate com água fria até ficar bem úmida.
- Com o caldo fervendo, acrescente a farinha hidratada aos poucos, mexendo devagar para não empelotar.
- Em seguida, adicione os ovos, um a um, mexendo lentamente até que se misturem ao caldo.
- Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde.
O resultado é um caldo encorpado, nutritivo e cheio de sabor, ideal para aquecer o corpo e trazer lembranças da comida feita com carinho.
