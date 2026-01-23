Caldo de ovos: receitinha da vovó é perfeita para os dias frios

Prato leva farinha de mandioca, ovos e temperos básicos, com preparo cuidadoso para garantir sabor e textura

Layne Brito Layne Brito -
Caldo de ovos, receita de vó
( Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

O caldo de ovos é uma daquelas receitas que atravessam gerações e não dependem de medidas exatas, mas sim de cuidado no preparo.

Muito comum nas cozinhas brasileiras, o prato combina ingredientes simples e resulta em um caldo forte, saboroso e reconfortante.

Ingredientes

  • Azeite ou óleo
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cebola média picada
  • 1 tomate picado
  • Pimentão a gosto
  • Páprica ou outros temperos a gosto
  • 2 litros de água
  • 6 colheres de sopa de farinha de mandioca
  • Ovos (1, 2 ou a quantidade que preferir)
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • Sal a gosto

Modo de preparo

  1. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho.
  2. Acrescente a cebola e refogue até ficar bem macia.
  3. Junte o tomate, o pimentão e os temperos escolhidos, refogando bem.
  4. Adicione a água e deixe ferver.
  5. Em uma vasilha à parte, coloque a farinha de mandioca e hidrate com água fria até ficar bem úmida.
  6. Com o caldo fervendo, acrescente a farinha hidratada aos poucos, mexendo devagar para não empelotar.
  7. Em seguida, adicione os ovos, um a um, mexendo lentamente até que se misturem ao caldo.
  8. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde.

O resultado é um caldo encorpado, nutritivo e cheio de sabor, ideal para aquecer o corpo e trazer lembranças da comida feita com carinho.

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

