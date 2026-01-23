Caldo de ovos: receitinha da vovó é perfeita para os dias frios

Prato leva farinha de mandioca, ovos e temperos básicos, com preparo cuidadoso para garantir sabor e textura

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

( Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram)

O caldo de ovos é uma daquelas receitas que atravessam gerações e não dependem de medidas exatas, mas sim de cuidado no preparo.

Muito comum nas cozinhas brasileiras, o prato combina ingredientes simples e resulta em um caldo forte, saboroso e reconfortante.

Ingredientes

Azeite ou óleo

3 dentes de alho amassados

1 cebola média picada

1 tomate picado

Pimentão a gosto

Páprica ou outros temperos a gosto

2 litros de água

6 colheres de sopa de farinha de mandioca

Ovos (1, 2 ou a quantidade que preferir)

Cheiro-verde picado a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho. Acrescente a cebola e refogue até ficar bem macia. Junte o tomate, o pimentão e os temperos escolhidos, refogando bem. Adicione a água e deixe ferver. Em uma vasilha à parte, coloque a farinha de mandioca e hidrate com água fria até ficar bem úmida. Com o caldo fervendo, acrescente a farinha hidratada aos poucos, mexendo devagar para não empelotar. Em seguida, adicione os ovos, um a um, mexendo lentamente até que se misturem ao caldo. Ajuste o sal e finalize com cheiro-verde.

O resultado é um caldo encorpado, nutritivo e cheio de sabor, ideal para aquecer o corpo e trazer lembranças da comida feita com carinho.

