Combustível sobe de novo em Anápolis; etanol lidera alta com mais de 2%

O motorista anapolino começou o ano de 2026 sentindo um peso maior no bolso na hora de abastecer. Uma análise realizada pelo Portal 6, com base nos dados da mais recente pesquisa do Procon Anápolis, confirma a percepção geral: todos os combustíveis registraram aumento de preço em janeiro, na comparação com dezembro de 2025.

O grande vilão do mês para os proprietários de veículos leves foi o etanol. O combustível, que é uma alternativa à gasolina, registrou a maior alta percentual, subindo 2,11%.

O preço médio do litro, que era de R$ 4,74 no final do ano passado, saltou para R$ 4,84 em janeiro. Embora a variação pareça pequena, ela representa um aumento contínuo que corrói o poder de compra do consumidor.

As gasolinas também não deram trégua. A gasolina aditivada ficou 1,85% mais cara, com o preço médio passando de R$ 6,47 para R$ 6,59. Já a gasolina comum teve um reajuste mais modesto, de 1,09%, subindo de R$ 6,36 para R$ 6,43.

Para quem utiliza o carro diariamente, esses aumentos se somam e resultam em um custo mensal significativamente maior com transporte.

No segmento de veículos pesados, o diesel também acompanhou a tendência de alta, embora com menor intensidade.

O diesel S-10 subiu 0,68%, passando de R$ 5,87 para R$ 5,91, enquanto o diesel comum teve o menor reajuste do período, de 0,52%, com o preço médio indo de R$ 5,74 para R$ 5,77.

Esses dados evidenciam uma tendência de elevação geral nos preços dos combustíveis na cidade, refletindo variações que podem ser atribuídas tanto a fatores de mercado, como a política de preços da Petrobras e a cotação do dólar, quanto a questões de custo e logística dos próprios postos.

A pesquisa do Procon, divulgada e analisada pelo Portal 6, serve como um importante termômetro para o consumidor, que precisa estar cada vez mais atento não apenas à variação de preços entre os postos, mas também à evolução desses valores ao longo do tempo.