Gasolina a R$ 6,09 e etanol a R$ 4,59: saiba onde estão os postos mais baratos de Anápolis
Levantamento do Procon Anápolis, apurado pelo Portal 6, revela diferenças de até R$ 0,40 no litro da gasolina comum. Encher o tanque pode significar uma economia de R$ 20
Uma nova pesquisa de preços de combustíveis, realizada pelo Procon Anápolis entre os dias 19 e 21 de janeiro e apurada em primeira mão pelo Portal 6, mostra que a escolha do posto de gasolina pode gerar uma economia de até R$ 65 para o consumidor na hora de encher o tanque.
O levantamento, que percorreu 22 estabelecimentos na cidade, identificou variações significativas nos preços do etanol, gasolina e diesel, acendendo um alerta para a importância de pesquisar antes de abastecer.
Para os motoristas de veículos flex, a diferença no preço do etanol chega a 6,54%. O menor valor encontrado foi de R$ 4,59, um alívio para o bolso, praticado nos postos Cerrado, localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e Castelo Branco, no Setor Aeroporto.
Em contrapartida, o maior preço, de R$ 4,89, foi a regra em dez dos postos pesquisados, incluindo unidades no Centro e em bairros como Jundiaí e Jardim Alexandrina.
Na prática, encher um tanque de 50 litros com o etanol mais barato representa uma economia de R$ 15, valor que, ao final de um mês, pode fazer uma diferença considerável no orçamento.
A gasolina comum, preferida por muitos, também apresenta uma variação de preço que merece atenção.
Os mesmos postos, Cerrado e Castelo Branco, se destacam ao oferecer o combustível pelo menor preço da cidade: R$ 6,09 o litro. Contudo, em outros dez estabelecimentos, a mesma gasolina é comercializada por R$ 6,49.
A economia para o consumidor que opta pelo posto mais em conta pode chegar a R$ 20 por tanque de 50 litros, um valor que paga, por exemplo, um lanche ou a lavagem do veículo.
O levantamento do Procon Anápolis, detalhado pelo Portal 6, revela um mapa claro da economia na cidade.
Regiões mais afastadas do centro, como o DAIA e as proximidades do aeroporto, concentram os preços mais competitivos. Já as áreas centrais e bairros mais valorizados tendem a apresentar os valores mais elevados.
A pesquisa de preços, portanto, se torna uma ferramenta estratégica para o consumidor que deseja otimizar seus gastos.
A seguir, confira a tabela com os postos que praticam os menores e maiores preços para cada tipo de combustível, segundo os dados apurados pelo Portal 6 a partir do levantamento do Procon Anápolis:
|
Combustível
|
Menor Preço
|
Posto(s) com Menor Preço
|
Maior Preço
|
Posto(s) com Maior Preço
|
Etanol
|
R$ 4,59
|
Posto Cerrado DAIA, Posto Castelo Branco
|
R$ 4,89
|
Posto Rezende II, Oasis, Romeiros, e outros 7
|
Gasolina Comum
|
R$ 6,09
|
Posto Cerrado DAIA, Posto Castelo Branco
|
R$ 6,49
|
Posto Rezende II, Oasis, Romeiros, e outros 7
|
Gasolina Aditivada
|
R$ 6,39
|
Auto Posto São Paulo
|
R$ 6,79
|
Posto Baixada
|
Diesel Comum
|
R$ 5,45
|
Posto WK Brasil Petro
|
R$ 6,19
|
Posto Santo Antônio
|
Diesel S-10
|
R$ 5,55
|
Posto WK Brasil Petro
|
R$ 6,49
|
Posto Central