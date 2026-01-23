Gasolina a R$ 6,09 e etanol a R$ 4,59: saiba onde estão os postos mais baratos de Anápolis

Uma nova pesquisa de preços de combustíveis, realizada pelo Procon Anápolis entre os dias 19 e 21 de janeiro e apurada em primeira mão pelo Portal 6, mostra que a escolha do posto de gasolina pode gerar uma economia de até R$ 65 para o consumidor na hora de encher o tanque.

O levantamento, que percorreu 22 estabelecimentos na cidade, identificou variações significativas nos preços do etanol, gasolina e diesel, acendendo um alerta para a importância de pesquisar antes de abastecer.

Para os motoristas de veículos flex, a diferença no preço do etanol chega a 6,54%. O menor valor encontrado foi de R$ 4,59, um alívio para o bolso, praticado nos postos Cerrado, localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e Castelo Branco, no Setor Aeroporto.

Em contrapartida, o maior preço, de R$ 4,89, foi a regra em dez dos postos pesquisados, incluindo unidades no Centro e em bairros como Jundiaí e Jardim Alexandrina.

Na prática, encher um tanque de 50 litros com o etanol mais barato representa uma economia de R$ 15, valor que, ao final de um mês, pode fazer uma diferença considerável no orçamento.

A gasolina comum, preferida por muitos, também apresenta uma variação de preço que merece atenção.

Os mesmos postos, Cerrado e Castelo Branco, se destacam ao oferecer o combustível pelo menor preço da cidade: R$ 6,09 o litro. Contudo, em outros dez estabelecimentos, a mesma gasolina é comercializada por R$ 6,49.

A economia para o consumidor que opta pelo posto mais em conta pode chegar a R$ 20 por tanque de 50 litros, um valor que paga, por exemplo, um lanche ou a lavagem do veículo.

O levantamento do Procon Anápolis, detalhado pelo Portal 6, revela um mapa claro da economia na cidade.

Regiões mais afastadas do centro, como o DAIA e as proximidades do aeroporto, concentram os preços mais competitivos. Já as áreas centrais e bairros mais valorizados tendem a apresentar os valores mais elevados.

A pesquisa de preços, portanto, se torna uma ferramenta estratégica para o consumidor que deseja otimizar seus gastos.

A seguir, confira a tabela com os postos que praticam os menores e maiores preços para cada tipo de combustível, segundo os dados apurados pelo Portal 6 a partir do levantamento do Procon Anápolis: