Não é só na comida: sal tem utilidades poderosas que todo mundo deveria conhecer

O sal de cozinha é um "faz-tudo" que limpa metais, remove manchas de suor e até esfolia a pele. Conheça esses truques incríveis

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

O saleiro é, provavelmente, o objeto mais subestimado da sua cozinha. Enquanto a maioria das pessoas o enxerga apenas como o vilão da pressão alta ou o herói do churrasco, a ciência doméstica revela que o cloreto de sódio é uma ferramenta multifuncional de baixo custo.

Seja para salvar uma roupa manchada ou para dar um “up” na rotina de beleza, esse cristal milenar possui propriedades químicas que substituem produtos caros e cheios de aditivos. Em um mundo que busca soluções mais naturais e econômicas, o sal se destaca como o protagonista invisível do lar.

Abaixo, exploramos como você pode transformar esse ingrediente básico em um aliado poderoso para resolver problemas que vão muito além do paladar. Prepare-se para olhar para o seu estoque de sal com outros olhos a partir de agora.

O segredo da limpeza pesada e manutenção do lar

Se o ralo da sua pia começou a apresentar aquele odor desagradável ou uma lentidão suspeita, o sal pode ser a solução imediata. Uma mistura generosa de sal com água fervente ajuda a dissolver resíduos de gordura e restos de comida que se acumulam nos canos. Essa técnica simples não apenas desentope de forma leve, mas também elimina bactérias que causam o mau cheiro sem danificar a tubulação.

Além da pia, o sal é um abrasivo natural excelente para devolver o brilho a metais como cobre, latão e até a base do ferro de passar. Para limpar o ferro, basta polvilhar sal sobre um papel e passar o eletrodoméstico quente por cima; a sujeira gruda nos cristais e a base fica nova. Em panelas de ferro fundido ou engorduradas, esfregar um pouco de sal grosso ajuda a remover as crostas mais difíceis sem riscar o material.

Outra utilidade surpreendente é a sua capacidade de absorver umidade e odores em locais fechados, como a geladeira ou o interior de calçados. Colocar um pouco de sal dentro de sapatos após o uso ajuda a retirar o suor e evita a proliferação de fungos e o famoso “chulé”. Na geladeira, uma pequena tigela com sal e água com gás pode ser usada para higienizar as prateleiras e neutralizar cheiros fortes de alimentos.

Preservando tecidos e eliminando manchas difíceis

Você já comprou aquela peça de roupa vibrante e ficou com medo dela desbotar na primeira lavagem? O sal atua como um fixador de cor natural, impedindo que a tintura se solte facilmente das fibras do tecido durante o ciclo da máquina. Adicionar meia xícara de sal no enxágue de jeans novos ou toalhas coloridas ajuda a manter o aspecto de recém-saído da loja por muito mais tempo.

As manchas amarelas de suor nas axilas das camisas brancas também têm um inimigo mortal: a solução salina. Ao misturar quatro colheres de sopa de sal em um litro de água quente e esfregar a área atingida, o sal ajuda a quebrar as proteínas e minerais do suor. Esse processo é muito menos agressivo do que o uso de alvejantes químicos, preservando a integridade do algodão e do linho.

Para quem costuma receber amigos e teme o clássico acidente com vinho tinto no tapete, o sal é o seu melhor “primeiro socorro”. Assim que o líquido cair, cubra a mancha com uma camada grossa de sal para que ele absorva a bebida antes que ela penetre nas fibras. Depois de alguns minutos, basta aspirar ou varrer o excesso, facilitando drasticamente a lavagem final da peça.

Aliado inesperado na rotina de beleza e bem-estar

No campo da estética, os grânulos de sal funcionam como um esfoliante físico de alta performance para renovar a pele do corpo. Ao misturar sal marinho com um pouco de óleo de coco ou azeite, você cria um produto natural que remove células mortas e estimula a circulação sanguínea. Essa prática é especialmente eficaz em áreas mais ásperas, como cotovelos e calcanhares, deixando a pele com uma textura acetinada.

O sal também pode ser um grande aliado da saúde bucal e do hálito fresco em situações de emergência. Fazer bochechos com água morna e sal ajuda a reduzir inflamações na gengiva e alivia dores leves de garganta devido às suas propriedades antissépticas. Além disso, uma pitada de sal misturada ao bicarbonato de sódio pode ser usada esporadicamente para ajudar a remover manchas superficiais dos dentes.

Por fim, quem sofre com a oleosidade excessiva no couro cabeludo pode encontrar no sal um refresco inesperado. Adicionar uma pequena quantidade de sal ao seu shampoo comum ajuda a fazer uma limpeza mais profunda, combatendo a caspa e dando mais volume aos fios. É uma solução prática para quem busca aquele “efeito praia” nos cabelos sem precisar gastar com sprays texturizadores caros.

