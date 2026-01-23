Receita de biscoito caseiro para lanchar com café passado na hora

Fácil de fazer, a receita leva apenas três ingredientes e fica pronta em poucos minutos, ideal para acompanhar um café fresquinho

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Nada combina mais com um café passado na hora do que um biscoito caseiro simples e quentinho. Essa receita é prática, econômica e leva apenas três ingredientes, sendo uma ótima opção para o lanche da tarde.

Em cerca de 20 minutos, é possível preparar biscoitos leves, macios e saborosos.

Ingredientes

3 colheres de sopa de margarina ou manteiga

1 xícara de chá de farinha de trigo sem fermento

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a margarina (ou manteiga) e o açúcar. Misture bem até obter uma consistência cremosa e homogênea. Em seguida, adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando sempre, até formar uma massa firme e fácil de modelar.

Caso a massa fique muito seca, pode-se acrescentar um pouco mais de manteiga. O ponto ideal é quando a massa desgruda das mãos, mas ainda permanece macia.

Com a massa pronta, modele pequenas bolinhas com as mãos, achate levemente com os dedos e disponha em uma assadeira forrada com papel-alumínio. Não é necessário untar, pois a própria manteiga evita que os biscoitos grudem.

Depois de acomodar todas as bolinhas, utilize um garfo para dar uma leve pressionada sobre cada uma, formando o desenho tradicional dos biscoitos.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 a 25 minutos, ou até que os biscoitos estejam levemente dourados na parte de baixo. O tempo pode variar conforme a potência do forno.

Assim que retirar do forno, deixe esfriar por alguns minutos antes de servir. Os biscoitos ficam macios por dentro e são perfeitos para acompanhar um café fresquinho.

