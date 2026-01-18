Receita de Pudim na Air fryer: é fácil de fazer e fica uma delícia
Pudim lisinho, cremoso e sem erro: a receita feita na air fryer dispensa banho-maria e tem um truque simples para desenformar perfeito
Esqueça a ideia de que pudim é complicado ou que sempre corre o risco de dar errado.
Essa receita feita na air fryer prova que dá, sim, para preparar o clássico da sobremesa brasileira de forma prática, com poucos ingredientes e resultado surpreendente.
O segredo está na combinação exata de ovos e gemas, na calda no ponto certo e em um detalhe simples que garante um desenforme impecável.
O preparo não exige banho-maria e é direto do fogão para a air fryer, sem mistério.
Ingredientes
Massa do pudim
- 1 caixinha de leite condensado
- 2 ovos inteiros
- 4 gemas
- 450 ml de leite
- Calda
- 1 xícara de açúcar refinado
- 1/2 xícara de água
Modo de preparo
Calda
- Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo até derreter por completo. O ponto ideal é quando o caramelo está totalmente líquido e dourado, sem cheiro de queimado.
- Com o fogo baixo, adicione a água com cuidado. Nesse momento, não mexa: deixe ferver para que o açúcar se dissolva aos poucos.
- Em seguida, aumente o fogo e deixe reduzir até a calda engrossar levemente. Despeje na forma e reserve.
Massa do pudim
- Em um recipiente ou liquidificador, coloque o leite condensado, os dois ovos inteiros, as quatro gemas e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea.
- Despeje a massa com cuidado sobre a calda já fria.
Preparo na air fryer
- Leve a forma com o pudim diretamente à air fryer.
- Asse por cerca de 40 minutos, ou até o pudim atingir uma textura firme e cremosa.
- Após o preparo, retire e leve à geladeira para esfriar bem antes de desenformar.
O truque que faz o pudim sair perfeito da forma
- Depois de gelado, leve a forma rapidamente ao fogo por alguns segundos, apenas para soltar o caramelo.
- Quando a calda começar a se movimentar, “dançando” no fundo da forma, é o sinal de que está pronta para virar.
- Coloque um prato por cima, vire com cuidado e veja o pudim sair inteiro, com a calda escorrendo por cima.
O resultado é um pudim bonito, firme, cremoso e com aquele visual de sobremesa de vitrine feito na air fryer e sem complicação.
