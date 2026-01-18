Receita de Pudim na Air fryer: é fácil de fazer e fica uma delícia

Pudim lisinho, cremoso e sem erro: a receita feita na air fryer dispensa banho-maria e tem um truque simples para desenformar perfeito

Layne Brito - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube)

Esqueça a ideia de que pudim é complicado ou que sempre corre o risco de dar errado.

Essa receita feita na air fryer prova que dá, sim, para preparar o clássico da sobremesa brasileira de forma prática, com poucos ingredientes e resultado surpreendente.

O segredo está na combinação exata de ovos e gemas, na calda no ponto certo e em um detalhe simples que garante um desenforme impecável.

O preparo não exige banho-maria e é direto do fogão para a air fryer, sem mistério.

Ingredientes

Massa do pudim

1 caixinha de leite condensado

2 ovos inteiros

4 gemas

450 ml de leite

Calda

1 xícara de açúcar refinado

1/2 xícara de água

Modo de preparo

Calda

Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo até derreter por completo. O ponto ideal é quando o caramelo está totalmente líquido e dourado, sem cheiro de queimado. Com o fogo baixo, adicione a água com cuidado. Nesse momento, não mexa: deixe ferver para que o açúcar se dissolva aos poucos. Em seguida, aumente o fogo e deixe reduzir até a calda engrossar levemente. Despeje na forma e reserve.

Massa do pudim

Em um recipiente ou liquidificador, coloque o leite condensado, os dois ovos inteiros, as quatro gemas e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Despeje a massa com cuidado sobre a calda já fria.

Preparo na air fryer

Leve a forma com o pudim diretamente à air fryer. Asse por cerca de 40 minutos, ou até o pudim atingir uma textura firme e cremosa. Após o preparo, retire e leve à geladeira para esfriar bem antes de desenformar.

O truque que faz o pudim sair perfeito da forma

Depois de gelado, leve a forma rapidamente ao fogo por alguns segundos, apenas para soltar o caramelo. Quando a calda começar a se movimentar, “dançando” no fundo da forma, é o sinal de que está pronta para virar. Coloque um prato por cima, vire com cuidado e veja o pudim sair inteiro, com a calda escorrendo por cima.

O resultado é um pudim bonito, firme, cremoso e com aquele visual de sobremesa de vitrine feito na air fryer e sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!