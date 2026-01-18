Receita de Pudim na Air fryer: é fácil de fazer e fica uma delícia

Pudim lisinho, cremoso e sem erro: a receita feita na air fryer dispensa banho-maria e tem um truque simples para desenformar perfeito

Layne Brito Layne Brito -
Pudim na air fryer
(Foto: Captura de tela/Youtube)

Esqueça a ideia de que pudim é complicado ou que sempre corre o risco de dar errado.

Essa receita feita na air fryer prova que dá, sim, para preparar o clássico da sobremesa brasileira de forma prática, com poucos ingredientes e resultado surpreendente.

O segredo está na combinação exata de ovos e gemas, na calda no ponto certo e em um detalhe simples que garante um desenforme impecável.

Leia também

O preparo não exige banho-maria e é direto do fogão para a air fryer, sem mistério.

Ingredientes

Massa do pudim

  • 1 caixinha de leite condensado
  • 2 ovos inteiros
  • 4 gemas
  • 450 ml de leite
  • Calda
  • 1 xícara de açúcar refinado
  • 1/2 xícara de água

Modo de preparo

Calda

  1. Coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo até derreter por completo. O ponto ideal é quando o caramelo está totalmente líquido e dourado, sem cheiro de queimado.
  2. Com o fogo baixo, adicione a água com cuidado. Nesse momento, não mexa: deixe ferver para que o açúcar se dissolva aos poucos.
  3. Em seguida, aumente o fogo e deixe reduzir até a calda engrossar levemente. Despeje na forma e reserve.

Massa do pudim

  1. Em um recipiente ou liquidificador, coloque o leite condensado, os dois ovos inteiros, as quatro gemas e o leite. Bata bem até obter uma mistura homogênea.
  2. Despeje a massa com cuidado sobre a calda já fria.

Preparo na air fryer

  1. Leve a forma com o pudim diretamente à air fryer.
  2. Asse por cerca de 40 minutos, ou até o pudim atingir uma textura firme e cremosa.
  3. Após o preparo, retire e leve à geladeira para esfriar bem antes de desenformar.

O truque que faz o pudim sair perfeito da forma

  1. Depois de gelado, leve a forma rapidamente ao fogo por alguns segundos, apenas para soltar o caramelo.
  2. Quando a calda começar a se movimentar, “dançando” no fundo da forma, é o sinal de que está pronta para virar.
  3. Coloque um prato por cima, vire com cuidado e veja o pudim sair inteiro, com a calda escorrendo por cima.

O resultado é um pudim bonito, firme, cremoso e com aquele visual de sobremesa de vitrine  feito na air fryer e sem complicação.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Layne Brito

Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias