Truque para deixar a casa geladinha mesmo sem ter ar-condicionado ou ventilador

Sistema aplicado nas paredes externas ajuda a bloquear o calor, melhora o conforto térmico e reduz a sensação de abafamento nos dias quentes

Layne Brito - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Durante o verão, manter a casa fresca pode se tornar um desafio, especialmente em imóveis que recebem sol direto ao longo do dia.

Uma solução que vem ganhando espaço no setor da construção é o isolamento térmico capoto, técnica que atua diretamente na proteção das paredes externas contra o calor excessivo.

O capoto é um sistema de isolamento térmico externo aplicado sobre as paredes da residência.

Ele funciona como uma camada protetora que impede que o calor do sol seja absorvido diretamente pela alvenaria, reduzindo a transferência térmica para o interior do imóvel e ajudando a manter a temperatura interna mais estável.

Na maioria dos casos, o material utilizado no capoto é o poliestireno expandido, conhecido popularmente como isopor. Esse material é leve, possui bom desempenho térmico e é amplamente utilizado por seu custo mais acessível.

Dependendo do projeto, também podem ser empregados outros materiais isolantes.

As placas isolantes são fixadas na parte externa da parede e recebem camadas de argamassa especial reforçadas com malha de fibra, que garantem resistência e durabilidade ao sistema.

Por fim, a fachada recebe um acabamento, como pintura ou revestimento, preservando a estética do imóvel.

Com essa proteção adicional, a casa tende a permanecer mais fresca durante o dia e menos quente no período da noite, quando o calor acumulado normalmente é liberado pelas paredes.

Além do conforto térmico, o capoto também pode ajudar a reduzir problemas de umidade e o surgimento de mofo, já que diminui as variações bruscas de temperatura.

Outro benefício apontado é a possibilidade de atenuar ruídos externos, tornando os ambientes internos mais silenciosos.

Embora exija investimento inicial e mão de obra especializada, o isolamento térmico capoto é considerado uma solução duradoura, que pode reduzir o uso de equipamentos de climatização e melhorar a eficiência energética da residência.

