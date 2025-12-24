Veja os cinco novos veículos que deverão ser produzidos na Caoa de Anápolis em 2026

Montadora que tem polo industrial no Daia vai montar carros da Chery e da Changan

Paulo Roberto Belém - 24 de dezembro de 2025

Fábrica da Caoa em Anápolis. (Foto: Divulgação/Caoa)

O ano de 2025 foi considerado bastante positivo para a montadora Caoa, que tem polo industrial instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). Agora, para 2026, as expectativas são ainda melhores.

Isso porque na parceria com a Chery, a indústria vai continuar montando os veículos SUV da marca, que mês a mês batem recorde de vendas quando em comparação com os da categoria de concorrentes diretos.

Mas a novidade fica para a parceria firmada com a Changan, outra gigante automobilista chinesa que deve ter os carros considerados como aposta para o mercado brasileiro, também montados na cidade.

O que virá

Com as duas marcas confirmadas para a Caoa de Anápolis, uma curiosidade que fica é quanto a quais modelos serão produzidos por aqui. A dúvida foi respondida pela Autoesporte, que fez um levantamento do que deve chegar em 2026 no Brasil.

Para a Chery, todos da linha Tiggo continuam protagonizando. A novidade, segundo o portal, é com a possibilidade de montagem de dois novos modelos.

Por enquanto, só o Tiggo 5X reestilizado e com conjunto híbrido sem recarga (HEV) está confirmado. Mas o SUV Tiggo 9 deve dar as caras como a opção mais sofisticada da marca no Brasil.

Agora, pela Changan, três modelos são a aposta: Avatr 11, CS75 e Uni-T. Inicialmente, só o primeiro, um crossover de luxo, está com pré-venda aberta. Os demais, SUVs de porte médio e compacto, respectivamente, chegam em um segundo momento.

