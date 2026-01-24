Fruta boa para imunidade: alimento considerado um dos mais completos na natureza ajuda a fortalecer as defesas do corpo

Acerola se destaca pelo alto teor de vitamina C e nutrientes essenciais que contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico

Gabriel Yuri Souto - 24 de janeiro de 2026

(Foto: AEN)

Manter a imunidade em dia depende, entre outros fatores, de uma alimentação equilibrada. Nesse contexto, algumas frutas ganham destaque por concentrarem nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Entre elas, a acerola é considerada uma das mais completas da natureza.

Além de acessível e comum no Brasil, a fruta chama atenção pelo seu valor nutricional elevado. Por isso, especialistas em nutrição recomendam o consumo frequente, especialmente em períodos de maior risco para gripes e infecções.

Um dos principais benefícios da acerola está na alta concentração de vitamina C. A fruta possui níveis muito superiores aos da laranja e do limão, por exemplo. Essa vitamina atua diretamente no fortalecimento do sistema imunológico.

Além disso, a vitamina C auxilia na produção de células de defesa e ajuda o organismo a combater vírus e bactérias. Dessa forma, o consumo regular contribui para reduzir a frequência de infecções.

Nutrientes que vão além da imunidade

Embora seja conhecida pela vitamina C, a acerola oferece outros nutrientes importantes. A fruta contém vitaminas do complexo B, vitamina A, ferro, cálcio e antioxidantes naturais.

Esses compostos ajudam a combater os radicais livres e favorecem o bom funcionamento do organismo. Como resultado, a acerola também contribui para a saúde da pele, dos ossos e da visão.

De acordo com especialistas, incluir acerola na rotina alimentar pode trazer benefícios contínuos. A fruta pode ser consumida in natura, em sucos, polpas congeladas ou vitaminas.

Além disso, o consumo frequente ajuda a suprir necessidades nutricionais diárias, especialmente em pessoas que têm dificuldade em ingerir frutas variadas. Por isso, a acerola se torna uma opção prática e eficiente.

Fruta acessível e fácil de incluir na alimentação

Outro ponto positivo é o custo acessível. Em muitas regiões do país, a acerola é facilmente encontrada em feiras e mercados. Isso facilita a inclusão da fruta no cardápio semanal.

Além disso, pequenas porções já fornecem grandes quantidades de nutrientes. Assim, mesmo o consumo moderado gera benefícios relevantes para a saúde.

Especialistas reforçam que nenhuma fruta age de forma isolada. No entanto, a acerola se destaca como uma aliada importante dentro de uma alimentação equilibrada.

Ao combinar o consumo da fruta com hábitos saudáveis, como boa hidratação e sono adequado, o organismo responde melhor às ameaças externas. Dessa forma, fortalecer a imunidade se torna uma consequência natural do cuidado diário com a alimentação.

