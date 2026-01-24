Gol explica por que passageiro teve de ser retirado à força de voo no Aeroporto de Guarulhos

Companhia informou que homem acionou indevidamente uma porta de emergência antes da decolagem. Polícia Federal acompanhou o desembarque

Magno Oliver - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A Gol explicou o motivo de um passageiro ter sido retirado de um voo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a companhia, o homem acionou de forma indevida uma das portas de emergência da aeronave, ainda antes da decolagem, o que levou ao desembarque acompanhado pela Polícia Federal.

O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (19) antes do voo G3 1914, que tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista (BA).

Após a retirada do passageiro, o avião só decolou às 0h01 de terça-feira (20) e pousou no aeroporto baiano às 2h03, registrando atraso de cerca de duas horas em relação ao horário inicialmente previsto.

Em nota, a Gol afirmou que os procedimentos adotados pela tripulação seguiram os protocolos exigidos e foram conduzidos com foco na segurança dos passageiros e da operação.

O passageiro permaneceu sob responsabilidade da Polícia Federal, e a empresa não divulgou informações sobre a identidade dele nem se houve outras medidas posteriores.

