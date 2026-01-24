Osteoporose nunca mais: ortopedistas apontam o hábito que mais enfraquece os ossos no dia a dia

Costume comum na rotina moderna reduz a densidade óssea, acelera a perda de cálcio e aumenta o risco de fraturas, alertam especialistas

Isabella Valverde - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

A osteoporose costuma ser associada apenas ao envelhecimento. No entanto, ortopedistas alertam que hábitos do dia a dia exercem papel decisivo no enfraquecimento dos ossos.

Entre eles, um comportamento específico chama a atenção por estar cada vez mais presente na rotina moderna e impactar diretamente a saúde óssea.

Segundo especialistas, o sedentarismo é um dos principais fatores que aceleram a perda de massa óssea. A falta de atividades físicas faz com que os ossos deixem de receber estímulos mecânicos essenciais para se manterem fortes e resistentes.

Diferentemente do que muitos pensam, os ossos não são estruturas estáticas. Eles se renovam constantemente.

No entanto, quando a pessoa passa longos períodos sentada ou tem uma rotina com pouco movimento, esse processo de renovação perde eficiência.

Por que a falta de movimento enfraquece os ossos

Os ortopedistas explicam que atividades de impacto moderado, como caminhar, subir escadas ou praticar exercícios com peso, estimulam a formação óssea. Sem esses estímulos, o organismo passa a reabsorver mais osso do que produz.

Além disso, o sedentarismo costuma estar associado a outros fatores de risco. Alimentação pobre em cálcio, baixa exposição ao sol e perda de massa muscular contribuem para o avanço da osteoporose ao longo do tempo.

Embora seja mais comum após os 50 anos, a osteoporose pode começar muito antes. Pessoas jovens que mantêm uma rotina sedentária por anos seguidos podem atingir a fase adulta com ossos mais frágeis do que o ideal.

Esse cenário preocupa médicos, já que ossos enfraquecidos aumentam o risco de fraturas mesmo em quedas leves. Em muitos casos, o diagnóstico só acontece após um acidente, quando a perda óssea já está avançada.

Para evitar o enfraquecimento dos ossos, ortopedistas recomendam a adoção de hábitos simples. Praticar atividades físicas regularmente é um dos principais cuidados.

Exercícios como caminhada, musculação e pilates ajudam a fortalecer ossos e músculos.

Além disso, manter uma alimentação equilibrada, rica em cálcio e vitamina D, faz diferença. A exposição moderada ao sol também contribui para a absorção adequada desses nutrientes.

Pequenas mudanças fazem grande diferença

Combater o sedentarismo não exige mudanças radicais. Inserir mais movimento na rotina, como levantar-se com frequência, caminhar pequenas distâncias e evitar longos períodos sentado, já ajuda a proteger os ossos.

Ao adotar esses cuidados no dia a dia, é possível reduzir significativamente o risco de osteoporose e preservar a saúde óssea ao longo da vida.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!