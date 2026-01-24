Nem gasolina comum, nem etanol: postos passam a vender novo tipo de combustível que promete turbinar os veículos

Nova mistura muda o padrão da gasolina no Brasil, pode melhorar a eficiência em alguns motores e já começa a aparecer nas bombas

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

Um novo tipo de combustível começou a aparecer nas bombas e já está mudando o abastecimento no Brasil (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil).

Quem abastece com frequência pode ter notado que algo está mudando nos postos, mesmo sem grandes avisos. Não é gasolina comum do jeito que muita gente conhecia, mas também não é etanol puro.

Um novo tipo de combustível começou a ganhar espaço no Brasil e vem chamando atenção por prometer mais desempenho em alguns veículos, além de virar tendência no abastecimento.

A novidade atende pelo nome de E30, que significa gasolina com 30% de etanol anidro na composição. Até então, o percentual padrão no país era de 27%.

A alteração foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e passou a valer a partir de 1º de agosto de 2025, com a gasolina se adequando às novas regras de mistura.

Na prática, isso muda o combustível que chega na bomba e também a forma como ele se comporta no motor. Com mais etanol na composição, a gasolina tende a ganhar maior octanagem, o que pode favorecer motores mais modernos, que aproveitam melhor esse tipo de mistura quando estão bem regulados e com manutenção em dia.

Antes de virar regra, o E30 passou por testes e avaliações técnicas. Um estudo citado pelo governo federal apontou que a mistura com 30% de etanol foi analisada sob critérios técnicos e ambientais, com resultados considerados viáveis para adoção no país.

Mesmo assim, motoristas ainda têm dúvidas se o novo combustível “turbina” de verdade. A resposta é que isso depende do carro, do motor e do uso diário. Em alguns casos, a diferença pode ser percebida no funcionamento mais liso e na resposta do veículo.

Em outros, o motorista não nota mudança nenhuma, porque o consumo e o desempenho variam conforme peso do carro, tipo de trajeto e modo de dirigir.

O que não muda é a recomendação de sempre abastecer em postos de confiança. Isso porque problemas como combustível adulterado ou de baixa qualidade continuam sendo o principal motivo de falhas no motor, engasgos, consumo fora do normal e prejuízo no bolso.

Também vale ficar atento ao comportamento do carro nos primeiros abastecimentos. Se o veículo apresentar falhas, perda de potência ou aumento exagerado no consumo, o ideal é procurar assistência e evitar insistir no uso, principalmente se houver suspeita de combustível ruim.

A verdade é que muita gente só percebe que a gasolina mudou quando começa a ver o assunto na internet ou quando nota diferença no carro, porque o E30 está chegando aos poucos, sem alarde, e virando realidade no dia a dia de quem abastece.

