O benefício que brasileiros com visto para os EUA têm e pode não saber

Brasileiros com visto válido podem pedir adesão ao Global Entry e “pular” a fila da imigração nos EUA, após taxa, checagem e entrevista

Gustavo de Souza - 24 de janeiro de 2026

Quem já chegou aos Estados Unidos em horário de pico sabe que a parte mais demorada da viagem pode ser justamente a fila da imigração. Mas existe um benefício que muitos brasileiros com visto válido têm e nem imaginam, capaz de agilizar essa etapa.

A vantagem está ligada ao Global Entry, um programa que permite usar canais próprios e reduzir o tempo de espera. Em vez do fluxo tradicional, o viajante segue para um atendimento mais rápido, pensado para quem foi previamente aprovado. A ideia é menos filas, menos estresse e um desembarque mais eficiente.

O que é o Global Entry e por que ele “pula a fila” da imigração

O Global Entry aparece como o caminho para pular a fila de imigração nos EUA. Na prática, o viajante aprovado passa por um processo próprio do programa, em vez de entrar na fila comum.

Ou seja, o benefício não é “furar fila” no improviso. É um procedimento formal, ligado a um programa específico.

O que você precisa para ter acesso ao benefício

Para entrar no programa, é preciso se atentar a uma lista com alguns requisitos e etapas. O primeiro é ter visto válido.

Também é necessário que o viajante seja de um país elegível para o programa. Além disso, precisa passar na checagem de segurança, o que indica uma avaliação antes da aprovação.

Depois, há duas etapas práticas: pagar taxa e realizar entrevista. É esse conjunto de requisitos que libera o acesso ao benefício.

Como o processo funciona na prática, segundo o que é apresentado

O caminho apresentado segue uma lógica de “aprovação antes da viagem”. Primeiro, o viajante comprova que cumpre os requisitos básicos (como visto válido e país elegível).

Em seguida, passa pela checagem de segurança. Só depois disso, avança para as etapas finais: pagamento da taxa e entrevista.

Quando tudo é concluído, a promessa do benefício é clara: agilizar a imigração usando o fluxo do Global Entry, evitando a fila tradicional de chegada.

