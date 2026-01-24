Poucas pessoas sabem, mas aquecer água e leite no micro-ondas pode virar um problema e um risco a saúde

Prática comum esconde riscos pouco conhecidos no dia a dia e pode trazer riscos que quase ninguém imagina

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Aquecer água ou leite no micro-ondas é um hábito comum em muitas casas brasileiras. No entanto, especialistas alertam que essa prática pode trazer riscos pouco conhecidos no dia a dia.

Embora pareça inofensivo, especialistas em segurança doméstica e saúde explicam por que esse hábito pode ser mais perigoso do que parece.

Quando se esquenta água no micro-ondas, as ondas eletromagnéticas fazem as moléculas do líquido vibrar e gerar calor rapidamente. Mas esse aquecimento acontece de forma irregular, ou seja, algumas partes podem ficar muito mais quentes do que outras.

Essa irregularidade pode levar ao chamado superaquecimento, um fenômeno em que a água atinge temperaturas acima do ponto de ebulição sem formar as bolhas visíveis que normalmente aparecem ao ferver.

Quando o líquido é perturbado, por exemplo, ao mexer com uma colher, ele pode expelir vapor e água fervente de forma súbita, gerando queimaduras graves.

O leite apresenta riscos adicionais. Ele contém gorduras, açúcares e proteínas, que aquecem de maneira desigual no micro-ondas. Assim, mesmo que a superfície pareça morna, o interior pode estar extremamente quente.

Além disso, o leite pode criar uma película na superfície durante o aquecimento, o que pode aumentar sua tendência a ferver repentinamente e espirrar para fora do recipiente.

Riscos extras para crianças e bebês

Especialistas em saúde enfatizam que o risco aumenta quando se trata de bebês. O leite aquecido no micro-ondas pode desenvolver pontos extremamente quentes invisíveis, que não são detectáveis ao toque na superfície do recipiente.

Ao colocar no rostinho de um bebê, isso pode causar queimaduras sérias.

Esse perigo explica por que profissionais orientam a não aquecer leite materno ou fórmula em micro-ondas, optando por métodos mais suaves de aquecimento.

Além dos riscos de queimaduras, aquecer leite no micro-ondas também pode afetar seus nutrientes. Estudos observam que temperaturas muito altas e aquecimento irregular podem degradar componentes sensíveis, como vitaminas e proteínas importantes para a saúde.

Dicas para aquecer com mais segurança

Para evitar acidentes, especialistas sugerem alternativas mais seguras, como aquecer água no fogão ou em uma chaleira elétrica.

Ao usar o micro-ondas mesmo assim, aqueça sempre em intervalos curtos de 15 a 20 segundos, mexendo entre um aquecimento e outro para distribuir melhor o calor.

Ao retirar o recipiente, segure-o com cuidado e mantenha o rosto e as mãos afastados. Dessa forma, você reduz o risco de queimaduras inesperadas.

Saiba quando evitar completamente

Se houver crianças pequenas ou idosos na casa, o ideal é não aquecer líquidos no micro-ondas. Além disso, nunca coloque embalagens não indicadas como ‘próprias para micro-ondas’, pois materiais inadequados podem liberar substâncias indesejadas ou superaquecer ainda mais o conteúdo.

Pequenas mudanças de hábito, como antecipar o aquecimento no fogão ou verificar a temperatura com cuidado após cada intervalo, podem tornar sua rotina mais segura.

