Tira-gosto: 5 petiscos simples e baratos para oferecer quando receber visitas em casa
Receitas usam ingredientes acessíveis e ficam prontas em poucos minutos, ideais para encontros improvisados
Ideias práticas mostram que dá para receber bem com pouco dinheiro e sem passar horas na cozinha.
Quem nunca foi surpreendido por uma visita de última hora e bateu aquele desespero para pensar no que servir? A boa notícia é que não é preciso gastar muito nem fazer receitas complicadas para agradar.
Com criatividade e ingredientes simples, dá para montar tira-gostos que funcionam sempre.
Confira cinco petiscos baratos, fáceis e que salvam qualquer visita inesperada.
1. Batata rústica temperada
Cortadas em pedaços grandes e assadas com azeite, alho, sal e páprica, as batatas ficam crocantes por fora e macias por dentro. É um petisco que rende bem e agrada a maioria das pessoas.
2. Pão de frigideira recheado
Pão amanhecido vira solução rápida. Basta rechear com queijo, tomate e orégano e dourar na frigideira com um pouco de manteiga. Fica pronto em minutos e sai quentinho.
3. Bolinho de arroz caseiro
Sobrou arroz? Ele vira petisco. Misture com ovo, farinha e cheiro-verde e frite pequenas porções. Econômico, simples e difícil sobrar na mesa.
4. Milho refogado na manteiga
Milho verde refogado com manteiga, alho e cheiro-verde é barato, rápido e combina com qualquer ocasião. Pode ser servido em potinhos ou como acompanhamento.
5. Salsicha acebolada
Clássico de última hora. A salsicha cortada em rodelas e refogada com cebola e molho simples vira um tira-gosto fácil, barato e que sempre resolve.
Além de econômicos, esses petiscos podem ser adaptados com o que já tem em casa. O segredo é não complicar e usar ingredientes acessíveis para receber bem, mesmo sem planejamento.
