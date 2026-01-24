Tira-gosto: 5 petiscos simples e baratos para oferecer quando receber visitas em casa

Receitas usam ingredientes acessíveis e ficam prontas em poucos minutos, ideais para encontros improvisados

Layne Brito - 24 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/IA)

Ideias práticas mostram que dá para receber bem com pouco dinheiro e sem passar horas na cozinha.

Quem nunca foi surpreendido por uma visita de última hora e bateu aquele desespero para pensar no que servir? A boa notícia é que não é preciso gastar muito nem fazer receitas complicadas para agradar.

Com criatividade e ingredientes simples, dá para montar tira-gostos que funcionam sempre.

Confira cinco petiscos baratos, fáceis e que salvam qualquer visita inesperada.

1. Batata rústica temperada

Cortadas em pedaços grandes e assadas com azeite, alho, sal e páprica, as batatas ficam crocantes por fora e macias por dentro. É um petisco que rende bem e agrada a maioria das pessoas.

2. Pão de frigideira recheado

Pão amanhecido vira solução rápida. Basta rechear com queijo, tomate e orégano e dourar na frigideira com um pouco de manteiga. Fica pronto em minutos e sai quentinho.

3. Bolinho de arroz caseiro

Sobrou arroz? Ele vira petisco. Misture com ovo, farinha e cheiro-verde e frite pequenas porções. Econômico, simples e difícil sobrar na mesa.

4. Milho refogado na manteiga

Milho verde refogado com manteiga, alho e cheiro-verde é barato, rápido e combina com qualquer ocasião. Pode ser servido em potinhos ou como acompanhamento.

5. Salsicha acebolada

Clássico de última hora. A salsicha cortada em rodelas e refogada com cebola e molho simples vira um tira-gosto fácil, barato e que sempre resolve.

Além de econômicos, esses petiscos podem ser adaptados com o que já tem em casa. O segredo é não complicar e usar ingredientes acessíveis para receber bem, mesmo sem planejamento.

