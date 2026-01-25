Acidente na GO-437 termina com feridos e condutor detido por embriaguez
Situação aconteceu na altura do km 12 da rodovia, quando os dois veículos trafegavam em sentidos opostos
Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (25) deixou três pessoas feridas na GO-437, no trecho que liga Anápolis a Gameleira de Goiás, na zona rural do município. A ocorrência envolveu dois veículos de passeio.
Conforme apurado, a situação aconteceu na altura do km 12 da rodovia, quando os dois veículos trafegavam em sentidos opostos. No momento em que se cruzaram, ambos acabaram saindo da pista e caíram em uma pequena ribanceira.
Três ocupantes, com idades de 21, 45 e 45 anos, sofreram ferimentos diversos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para atendimento médico. Um dos condutores, de 41 anos, permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades.
Durante a abordagem policial, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,76 mg/L de álcool. Além disso, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.
O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução sob efeito de álcool, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
Devido às condições do local — período noturno, chuva e difícil acesso à ribanceira —, não foi possível avaliar completamente os danos nos veículos. Ambos permaneceram fora da pista, sem necessidade de interdição da rodovia. O caso será apurado pelas autoridades competentes.
