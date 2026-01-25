Acidente na GO-437 termina com feridos e condutor detido por embriaguez

Situação aconteceu na altura do km 12 da rodovia, quando os dois veículos trafegavam em sentidos opostos

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (25) deixou três pessoas feridas na GO-437, no trecho que liga Anápolis a Gameleira de Goiás, na zona rural do município. A ocorrência envolveu dois veículos de passeio.

Conforme apurado, a situação aconteceu na altura do km 12 da rodovia, quando os dois veículos trafegavam em sentidos opostos. No momento em que se cruzaram, ambos acabaram saindo da pista e caíram em uma pequena ribanceira.

Três ocupantes, com idades de 21, 45 e 45 anos, sofreram ferimentos diversos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para atendimento médico. Um dos condutores, de 41 anos, permaneceu no local aguardando a chegada das autoridades.

Durante a abordagem policial, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,76 mg/L de álcool. Além disso, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução sob efeito de álcool, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Devido às condições do local — período noturno, chuva e difícil acesso à ribanceira —, não foi possível avaliar completamente os danos nos veículos. Ambos permaneceram fora da pista, sem necessidade de interdição da rodovia. O caso será apurado pelas autoridades competentes.

