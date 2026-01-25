Apostadores de Goiânia acertam números de Mega-Sena avaliada em R$ 63 milhões e levam bolada

Próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (26), às 21h, com valor acumulado de R$ 92 milhões

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

Na noite deste sábado (24), quatro apostadores de Goiânia podem dizer que tiveram uma grande sorte. Isso porque eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e levaram uma bolada para casa.

Chama a atenção o fato de que três das quatro cartelas ganhadoras foram realizadas de forma online, pelo site da Caixa Econômica Federal (CEF).

Coincidentemente, as três foram feitas na modalidade simples e receberam a premiação de R$22.818,11.

Já a outra aposta, registrada presencialmente na lotérica Casa da Fortuna, que fica localizada às margens da Avenida Perimetral Norte, levou o prêmio de 45.636,22.

Ela também foi feita na modalidade simples. Contudo, como o apostador preencheu a cartela com sete dezenas (o que aumenta o custo da aposta), ele recebeu um valor maior.

Somadas, as quantias premiadas em Goiânia chegam ao total de R$ 114.090.55.

No concurso de número 2964, foram selecionados os números 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.

Premiação

Além dos apostadores goianienses, outras 117 cartelas também acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena do último sábado (24).

Contudo, nenhum conseguiu adivinhar todos os números e levar o prêmio máximo da ocasião, que estava no valor de R$ 63 milhões.

Agora, para o próximo concurso, de número 2965, a premiação total acumulou para R$ 92 milhões. Ele será realizado na noite desta terça-feira (26), a partir das 21h.

Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

