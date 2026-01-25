Apostadores de Goiânia acertam números de Mega-Sena avaliada em R$ 63 milhões e levam bolada
Próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (26), às 21h, com valor acumulado de R$ 92 milhões
Na noite deste sábado (24), quatro apostadores de Goiânia podem dizer que tiveram uma grande sorte. Isso porque eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena e levaram uma bolada para casa.
Chama a atenção o fato de que três das quatro cartelas ganhadoras foram realizadas de forma online, pelo site da Caixa Econômica Federal (CEF).
Coincidentemente, as três foram feitas na modalidade simples e receberam a premiação de R$22.818,11.
Já a outra aposta, registrada presencialmente na lotérica Casa da Fortuna, que fica localizada às margens da Avenida Perimetral Norte, levou o prêmio de 45.636,22.
Ela também foi feita na modalidade simples. Contudo, como o apostador preencheu a cartela com sete dezenas (o que aumenta o custo da aposta), ele recebeu um valor maior.
Somadas, as quantias premiadas em Goiânia chegam ao total de R$ 114.090.55.
No concurso de número 2964, foram selecionados os números 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.
Premiação
Além dos apostadores goianienses, outras 117 cartelas também acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena do último sábado (24).
Contudo, nenhum conseguiu adivinhar todos os números e levar o prêmio máximo da ocasião, que estava no valor de R$ 63 milhões.
Agora, para o próximo concurso, de número 2965, a premiação total acumulou para R$ 92 milhões. Ele será realizado na noite desta terça-feira (26), a partir das 21h.
Para concorrer, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.
Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega-Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.
Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!