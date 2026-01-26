Fundador do Hotel Torre Palace, demolido em Brasília, foi empresário de sucesso e fez história em Anápolis

Jibran El-Hadj, que batiza bairro na região Sudoeste, presidiu a ACIA e foi pioneiro em diversos setores

Samuel Leão - 26 de janeiro de 2026

Jibran foi o idealizador do icônico Hotel em Brasília. (Foto: Reprodução/TV Globo)

Uma megaoperação com mais de 160 kg de explosivos pôs fim, na manhã do domingo (25), a um dos edifícios mais famosos do horizonte de Brasília. A implosão do Hotel Torre Palace, no Setor Hoteleiro Norte, foi acompanhada por centenas de espectadores, mas, para além do concreto que veio abaixo, a queda do edifício encerra um capítulo de uma história que começou a ser escrita em Anápolis.

Idealizado pelo empresário libanês Jibran El-Hadj, o hotel foi, durante décadas, o ápice do luxo na capital federal.

Com 14 andares e vista privilegiada para o Eixo Monumental, o local hospedou de diplomatas a estrelas do quilate de Carlos Alberto Torres, Rivellino e Jair Rodrigues.

No entanto, antes de conquistar Brasília, Jibran consolidou uma trajetória como um dos pilares do desenvolvimento econômico de Anápolis.

Filho de libaneses que se radicaram na “Manchester Goiana” ainda na década de 1920, Jibran foi um empreendedor que atuou no ramo de cereais ao lado do irmão e foi concessionário da icônica montadora Aero-Willys.

Sua liderança o levou à presidência da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), onde teve papel fundamental na articulação do setor produtivo. O legado do empresário é tão presente que ele e a esposa, Reny Cury, batizam hoje dois bairros da cidade.

Além do sucesso nos negócios, Jibran El-Hadj também deixou marcas na infraestrutura social de Anápolis. Foi ele o responsável por construir o Cemitério Parque, que posteriormente foi cedido à prefeitura.

História chegou ao fim

Após sua morte, o Torre Palace em Brasília entrou em um processo de decadência familiar e jurídica que culminou no fechamento em 2013.

Depois disso, sofreu com a deterioração urbana, servindo de abrigo para invasões até a demolição definitiva neste final de semana.

CONHECE? 🏨 Demolido em Brasília, Hotel Torre Palace foi fundado por empresário que fez história em Anápolis Leia: pic.twitter.com/gCRi8daRmy — Portal 6 (@portal6noticias) January 26, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!