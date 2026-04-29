Prime Video inicia filmagens de ‘Tremembé 2’ com Ícaro Silva e João Vicente

Uma baixa é a atriz Letícia Rodrigues, que não retornará como Sandrão na segunda temporada

Folhapress - 29 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Prime Video iniciou as filmagens de “Tremembé 2”, trama que aborda a vida de criminosos rotulados como “celebridades” na penitenciária paulista. Ainda não há data para estreia.

Gravada em São Paulo, a série terá nomes novos no elenco. Dentre eles Giovanna Antonelli, como a estelionatária Dominique Scharf; João Vicente de Castro na pele de Thiago Brennand, e Ícaro Silva como o ex-jogador Robinho, ambos condenados por estupro.

A nova leva de episódios girará em torno da chegada de Dominique Scharf à detenção e de Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), que tentará descobrir se será aceita pela sociedade na vida fora da prisão.

Elize Matsunaga (Carol Garcia) também buscará recomeçar no regime aberto enquanto se arrisca em uma nova profissão.

“‘Tremembé’ se tornou um fenômeno cultural, retratando histórias reais por meio de um trabalho de excelência exercido desde o roteiro até a pós-produção. É a série Original Prime brasileira com a melhor estreia da história do Prime Video no país, e a segunda temporada traz ainda mais histórias para o público que demonstrou um forte apetite por esta série”, diz Julia Priolli, Head of Creative para o Amazon MGM Studios no Brasil.

Uma baixa é a atriz Letícia Rodrigues, que não retornará como Sandrão na segunda temporada. A decisão foi tomada após a artista ser informada de que a personagem não faria mais parte do núcleo principal da trama. Houve um convite para uma participação especial, que ela optou por recusar.

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