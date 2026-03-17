Faculdades de medicina em Goiás têm vagas suspensas pelo MEC após baixo desempenho

Percentual varia de 25% a 100% e define nível das sanções aplicadas às instituições

Pedro Ribeiro - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) determinou a aplicação de sanções contra cursos de medicina em Goiás após resultados considerados insatisfatórios no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

As medidas foram publicadas nesta terça-feira (17) e fazem parte de um conjunto de portarias que também abriram processos de supervisão em instituições de todo o país.

Em Goiás, os impactos atingem diferentes faculdades, com penalidades que variam conforme o desempenho dos estudantes.

No caso mais grave, o Centro Universitário Alfredo Nasser (Unifan), em Aparecida de Goiânia, teve a suspensão total da entrada de novos alunos, além de restrições a programas federais e impedimento de ampliar vagas.

Outras instituições também foram penalizadas. O Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) e a Faculdade Zarns, em Itumbiara, tiveram redução de 50% das vagas autorizadas, após desempenho considerado crítico.

Já a Faculdade Morgana Potrich (Famp), em Mineiros, sofreu uma sanção mais branda, com redução de 25% das vagas, conforme o nível de desempenho registrado no exame.

Além da diminuição na oferta de vagas, todas essas instituições passam a enfrentar restrições ao acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e a outros programas federais, bem como impedimentos para abertura de novos cursos ou ampliação de turmas.

As decisões têm como base o desempenho dos alunos no Enamed, exame aplicado pelo Inep que avalia a qualidade da formação médica no Brasil.

Segundo o MEC, as instituições ainda poderão apresentar defesa, mas o objetivo das medidas é garantir a qualidade do ensino e a segurança da população atendida por futuros profissionais da área.

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