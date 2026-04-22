20 mil empregos e 2º maior PIB de Goiás: inauguração do Dianot pode transformar economia de Aparecida de Goiânia
Em entrevista ao Portal 6, secretário de Indústria e Comércio trouxe discurso otimista com chegada de novos empreendimentos
A nova etapa de expansão industrial de Aparecida de Goiânia pode trazer uma mudança significativa no ranking de municípios com as maiores economias de Goiás.
Ao menos, essa é a expectativa do Poder Executivo do município, com a chegada de 84 novos empreendimentos que serão instalados no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), no terreno do antigo semiaberto do complexo prisional.
A lista das empresas selecionadas foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) no dia 13 de abril, e traz indústrias de diversos setores, com destaque para a alimentícia e de transformação.
Para o secretário de Indústria e Comércio do município, Marcos Abrão Roriz, o novo distrito agroindustrial deve gerar por volta de 20 mil novos empregos na cidade, e alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) aparecidense.
“Aparecida hoje tem o terceiro maior PIB do estado de Goiás. Eu acredito que com a inauguração do Dianot, Aparecida passará para o segundo lugar”, disse à reportagem.
Conforme o secretário, o valor investido pelo governo estadual na infraestrutura do local ultrapassou R$ 200 milhões. Somando o valor de cada lote que será cedido aos empreendimentos, o valor total se aproxima de R$ 1 bilhão.
“O parque industrial de Aparecida é hoje o mais diversificado do estado. No Dianot, esperamos mais de 200 novas empresas. É um marco na industrialização do município. É o maior investimento em áreas industriais no últimos 20 anos, que só se compara ao Daia, em Anápolis”, comenta Marcos Abrão.
Atualmente, os municípios com os maiores economias são Goiânia, com PIB de R$ 75,7 bilhões em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Rio Verde, com R$ 22,3 bi; Aparecida de Goiânia, com R$ 20,8 bi; e Anápolis em quarto lugar, com R$ R$ 20,4 bi.
Confira a lista de empresas selecionadas para o Dianot
- Indústria e Comércio Nobre Ltda (Imperador)
- Amorix Alimentos Ltda
- Efraim Estruturas Metálicas
- Gabitec Indústria e Comércio de Artefatos de Metais Ltda
- Empresa Brasileira de Biotecnologia Mineral Ltda
- Anexo Energia ESCO Goiás Ltda
- Agroquima Produtos Agropecuários Ltda
- Soul Brazil Cosméticos Ltda
- Luxashade Indústria e Comércio Ltda
- Integral Alimentos Ltda
- Villa dos Pães – Indústria e Comércio Ltda
- Amora Real Indústria e Comércio Ltda
- Restaurante Amigo do Garfo Ltda
- Bom Sono Indústria e Comércio de Produtos Ltda
- Colbiflex Indústria e Comércio de Persianas, Cortinas e Decorações Ltda
- Hidrodinâmica Comercial Técnica Ltda
- Pão Nosso Fábrica de Pães Ltda
- Cesar Sistemas Construtivos Ltda
- F. Borges Indústria e Comércio Ltda
- Mix Moldes Ferramentaria Ltda
- Centroeste Esquadrias de Alumínio Ltda
- Voar Aviation, Taxi Aéreo e Manutenção de Aeronaves Ltda
- Ferro Pronto Indústria e Serviços Ltda
- Caseratto Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
- Empresa Brasileira de Elevadores Ltda
- Led Wave Painéis Eletrônicos Ltda
- Makroteck Comércio e Serviços em Equipamentos Ltda
- Support Painéis Elétricos Ltda
- Thermo Point Refrigeração Ltda
- Windor Indústria e Comércio de Metais Ltda
- Everest Digital Soluções em Tecnologia Ltda
- Goiânia Indústria e Comércio de Tubos, Válvulas e Conexões Ltda
- LM Agropecuária Ltda
- Bull’s Pet Indústria e Comércio Ltda
- Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
- MA Indústria e Comércio Ltda (Rei Doces)
- Extra Corpus Equipamentos Médico Hospitalar S/A
- Slide Plast Indústria e Comércio de Embalagem Plástica Ltda
- JCA Cobertura Estruturas Especiais
- E S Indústria e Comércio de Revestimentos Ltda
- Rainha dos Compressores Ltda
- Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos Animais do Mato Grosso Ltda
- Art Brasil Indústria Química Ltda
- Segunda Gestão Produções Artísticas e Eventos Ltda
- Universal Automotive Systems S/A
- Ruas Indústria e Comércio Serviços Ltda
- Soleri do Brasil Ltda
- PA Arquivos Ltda
- Fábrica de Luz Projeto e Iluminações Ltda
- ML Construção Ltda
- Transportadora Veronese Ltda
- DGA Energia e Automação
- Thrusteel Engenharia Construção e Serviços Ltda
- Rhede Transformadores e Equipamentos Elétricos Ltda
- Maeve Produtos Hospitalares Ltda
- Vida Locadora de Veículos Especiais Ltda
- Blue Brasil Comércio de Lubrificantes e Alimentos Ltda
- REC Transportes Ltda
- Conecta Distribuidora de Tintas e Acessórios Ltda
- MW Projetos e Construções Ltda
- Abelvolks Comércio e Serviços Ltda
- Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda
- Wale Engenharia e Construtora Ltda
- Everest Engenharia Ltda
- Toro Intermediação de Negócios Ltda
- Vitapack Indústria de Embalagens Ltda
- RS Engenharia Ltda
- Embalavac do Brasil
- Biomaxx Indústria e Comércio Ltda
- Unida Engenharia Ltda
- Blessy Cosméticos Ltda
- Erenge Construções e Incorporações Ltda
- ABC Pharma Consultoria e Soluções Ltda
- C.S. Locações e Comércio Ltda
- Construtora e Incorporadora Cobi Ltda
- ACPA Ionidização de Chapas e Perfis de Alumínio Ltda
- Dismed Distribuidora Ltda
- Renove – Gestão e Soluções em Resíduos Ltda
- Nexus Indústria e Comércio Ltda
- VG Engenharia Ltda
- Emaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda
- Plataforma Soares Ltda
- São Bento Engenharia Ltda
- Locatec GO Locações Técnicas, Comércio e Transportes Ltda
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