20 mil empregos e 2º maior PIB de Goiás: inauguração do Dianot pode transformar economia de Aparecida de Goiânia

Em entrevista ao Portal 6, secretário de Indústria e Comércio trouxe discurso otimista com chegada de novos empreendimentos

Ícaro Gonçalves - 22 de abril de 2026

Imagem aérea do Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Codego)

A nova etapa de expansão industrial de Aparecida de Goiânia pode trazer uma mudança significativa no ranking de municípios com as maiores economias de Goiás.

Ao menos, essa é a expectativa do Poder Executivo do município, com a chegada de 84 novos empreendimentos que serão instalados no Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), no terreno do antigo semiaberto do complexo prisional.

A lista das empresas selecionadas foi divulgada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) no dia 13 de abril, e traz indústrias de diversos setores, com destaque para a alimentícia e de transformação.

Para o secretário de Indústria e Comércio do município, Marcos Abrão Roriz, o novo distrito agroindustrial deve gerar por volta de 20 mil novos empregos na cidade, e alavancar o Produto Interno Bruto (PIB) aparecidense.

“Aparecida hoje tem o terceiro maior PIB do estado de Goiás. Eu acredito que com a inauguração do Dianot, Aparecida passará para o segundo lugar”, disse à reportagem.

Conforme o secretário, o valor investido pelo governo estadual na infraestrutura do local ultrapassou R$ 200 milhões. Somando o valor de cada lote que será cedido aos empreendimentos, o valor total se aproxima de R$ 1 bilhão.

“O parque industrial de Aparecida é hoje o mais diversificado do estado. No Dianot, esperamos mais de 200 novas empresas. É um marco na industrialização do município. É o maior investimento em áreas industriais no últimos 20 anos, que só se compara ao Daia, em Anápolis”, comenta Marcos Abrão.

Atualmente, os municípios com os maiores economias são Goiânia, com PIB de R$ 75,7 bilhões em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Rio Verde, com R$ 22,3 bi; Aparecida de Goiânia, com R$ 20,8 bi; e Anápolis em quarto lugar, com R$ R$ 20,4 bi.

Confira a lista de empresas selecionadas para o Dianot

Indústria e Comércio Nobre Ltda (Imperador)

Amorix Alimentos Ltda

Efraim Estruturas Metálicas

Gabitec Indústria e Comércio de Artefatos de Metais Ltda

Empresa Brasileira de Biotecnologia Mineral Ltda

Anexo Energia ESCO Goiás Ltda

Agroquima Produtos Agropecuários Ltda

Soul Brazil Cosméticos Ltda

Luxashade Indústria e Comércio Ltda

Integral Alimentos Ltda

Villa dos Pães – Indústria e Comércio Ltda

Amora Real Indústria e Comércio Ltda

Restaurante Amigo do Garfo Ltda

Bom Sono Indústria e Comércio de Produtos Ltda

Colbiflex Indústria e Comércio de Persianas, Cortinas e Decorações Ltda

Hidrodinâmica Comercial Técnica Ltda

Pão Nosso Fábrica de Pães Ltda

Cesar Sistemas Construtivos Ltda

F. Borges Indústria e Comércio Ltda

Mix Moldes Ferramentaria Ltda

Centroeste Esquadrias de Alumínio Ltda

Voar Aviation, Taxi Aéreo e Manutenção de Aeronaves Ltda

Ferro Pronto Indústria e Serviços Ltda

Caseratto Comércio de Produtos Alimentícios Ltda

Empresa Brasileira de Elevadores Ltda

Led Wave Painéis Eletrônicos Ltda

Makroteck Comércio e Serviços em Equipamentos Ltda

Support Painéis Elétricos Ltda

Thermo Point Refrigeração Ltda

Windor Indústria e Comércio de Metais Ltda

Everest Digital Soluções em Tecnologia Ltda

Goiânia Indústria e Comércio de Tubos, Válvulas e Conexões Ltda

LM Agropecuária Ltda

Bull’s Pet Indústria e Comércio Ltda

Dicasa Indústria e Comércio de Alimentos Ltda

MA Indústria e Comércio Ltda (Rei Doces)

Extra Corpus Equipamentos Médico Hospitalar S/A

Slide Plast Indústria e Comércio de Embalagem Plástica Ltda

JCA Cobertura Estruturas Especiais

E S Indústria e Comércio de Revestimentos Ltda

Rainha dos Compressores Ltda

Reciclagem Indústria e Comércio de Subprodutos Animais do Mato Grosso Ltda

Art Brasil Indústria Química Ltda

Segunda Gestão Produções Artísticas e Eventos Ltda

Universal Automotive Systems S/A

Ruas Indústria e Comércio Serviços Ltda

Soleri do Brasil Ltda

PA Arquivos Ltda

Fábrica de Luz Projeto e Iluminações Ltda

ML Construção Ltda

Transportadora Veronese Ltda

DGA Energia e Automação

Thrusteel Engenharia Construção e Serviços Ltda

Rhede Transformadores e Equipamentos Elétricos Ltda

Maeve Produtos Hospitalares Ltda

Vida Locadora de Veículos Especiais Ltda

Blue Brasil Comércio de Lubrificantes e Alimentos Ltda

REC Transportes Ltda

Conecta Distribuidora de Tintas e Acessórios Ltda

MW Projetos e Construções Ltda

Abelvolks Comércio e Serviços Ltda

Proarquivo Gerenciamento de Documentos Ltda

Wale Engenharia e Construtora Ltda

Everest Engenharia Ltda

Toro Intermediação de Negócios Ltda

Vitapack Indústria de Embalagens Ltda

RS Engenharia Ltda

Embalavac do Brasil

Biomaxx Indústria e Comércio Ltda

Unida Engenharia Ltda

Blessy Cosméticos Ltda

Erenge Construções e Incorporações Ltda

ABC Pharma Consultoria e Soluções Ltda

C.S. Locações e Comércio Ltda

Construtora e Incorporadora Cobi Ltda

ACPA Ionidização de Chapas e Perfis de Alumínio Ltda

Dismed Distribuidora Ltda

Renove – Gestão e Soluções em Resíduos Ltda

Nexus Indústria e Comércio Ltda

VG Engenharia Ltda

Emaq Indústria e Comércio de Máquinas Ltda

Plataforma Soares Ltda

São Bento Engenharia Ltda

Locatec GO Locações Técnicas, Comércio e Transportes Ltda

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