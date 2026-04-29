Alego libera R$ 550 milhões para duplicação de três importantes rodovias em Goiás

Investimento vem das sobras do duodécimo e vai priorizar a estrutura viária de rodovias que se ligam à Grande Goiânia

Ícaro Gonçalves - 29 de abril de 2026

Trecho de rodovia goiana em obras (Foto: Divulgação/Goinfra)

Três importantes rodovias estaduais que ligam Goiânia à municípios do interior estão mais próximas de serem duplicadas. Isso porque a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) anunciou a destinação de R$ 550 milhões ao Governo de Goiás para uso nos projetos de duplicação.

O acordo firmado entre os Poderes para a destinação do orçamento definiu foco total na execução de obras de duplicação dos trechos que ligam Goiânia a Nova Veneza, Goiânia a Orizona e Bela Vista de Goiás a Catalão.

Como adiantado pelo Portal 6 em janeiro deste ano, os primeiros trechos que devem receber as obras serão:

Goiânia a Nova Veneza, com a duplicação da GO-462, passando por Santo Antônio de Goiás, somando 25 km.

Goiânia a Orizona, via GO-010 e GO-330, ainda sem trecho inicial confirmado.

Bela Vista a Catalão, com a duplicação da GO-020 de Bela Vista até Cristianópolis (entroncamento com a GO-139), somando 34,80 km, e posteriormente seguindo para a GO-309.

A devolução do orçamento será oficializada na próxima terça-feira (05), em cerimônia no Salão Nobre da Alego que contará com a presença do governador Daniel Vilela (MDB), do presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB), além de deputados e deputados estaduais.

Devolução dos duodécimos

Segundo a Alego, o volume registrado e que será repassado ao Estado corresponde aos recursos não utilizados ao longo do ano de 2025, ou as chamadas ‘sobras do duodécimo’.

Esse será o maior valor devolvido ao Executivo já registrado em Goiás, e o segundo maior em nível nacional. No Paraná, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) devolveu R$ 620 milhões em duodécimos ao governo do estado em 2025.

Nos anos anteriores, os repasses aumentaram gradativamente. Em 2023, a Alego devolveu mais de R$ 13 milhões aos cofres estaduais. Já em 2024, o valor subiu para R$ 18 milhões.

Foco em infraestrutura viária

A devolução das sobras dos duodécimos de 2025 foi fruto de meses de articulação entre a Alego e o Governo de Goiás.

O acordo levou em consideração o cenário de reorganização fiscal do Estado e da adesão de Goiás ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), concluída em dezembro de 2025.

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