Goiânia se destaca entre as capitais, mas é superada por duas cidades goianas na qualidade de educação

Municípios se destacaram em diferentes fases do ranking

Natália Sezil - 26 de janeiro de 2026

Alunos em sala de aula. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Embora a qualidade de educação em Goiânia se destaque entre as capitais (ficando na 1ª posição), a cidade ainda enfrenta desafios, sem alcançar o topo do ranking dentro do próprio estado. Fica no pódio, mas superada por dois municípios: Rio Verde e Itumbiara.

É o que mostram os resultados do Ranking de Competitividade dos Municípios elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP Brasil).

O levantamento avaliou 418 municípios distribuídos nos 26 estados, sem considerar o Distrito Federal (DF), a partir de 13 pilares que medem a gestão pública e o impacto das políticas públicas.

No setor educacional, foram consideradas a taxa de atendimento, a taxa líquida de matrícula e o número de alunos em tempo integral – na educação infantil, ensino fundamental e médio. Em Goiás, 17 cidades entraram para o ranking.

Goiânia, que se destacou entre as capitais, avançou ao longo do último ano. Em comparação com 2024, subiu 75 posições no cenário nacional. Ainda assim, ficou como o 3º município com mais qualidade na educação no estado.

Destacou-se no ensino fundamental: alcançou a 4ª colocação nos anos iniciais e a 5ª nos anos finais, considerando-se os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Rio Verde, que figurou como a segunda cidade goiana de maior força econômica nos dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), levou medalha de ouro neste levantamento.

Primeira no estado e no Centro-Oeste, foi a 5ª melhor colocada no cenário geral. Subiu 67 posições desde a última aferição.

No Ideb que avaliou os anos iniciais do ensino fundamental, obteve uma posição geral melhor que aquela que Goiânia conseguiu apenas dentro do estado. Ficou em 3º dentre os municípios avaliados em todo o país.

A medalha de bronze ficou para Itumbiara, no Sul goiano. Antes no topo do pódio, a cidade cedeu o lugar para Rio Verde, mas não ficou muito para trás. Está como a 13ª melhor colocada no país, um avanço de 14 posições desde 2024.

Segunda em Goiás e no Centro-Oeste, se destacou também no ranking geral – tanto nos anos finais do ensino fundamental, onde o Ideb apontou a 2ª melhor colocação, quanto no ensino médio, onde ficou em 3º.

Outras cidades

Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana, foi a 235ª cidade no ranking nacional. Também avançou: subiu 23 posições em comparação à última medição.

O município ficou em 17º lugar na região Centro-Oeste e em 11º em Goiás, destacando-se com o 7º melhor resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já Anápolis, que passou a ser a quarta cidade goiana com mais força econômica, ficou em 33º lugar no ranking geral de qualidade de educação. Cresceu: subiu 31 posições desde 2024.

A cidade foi a melhor colocada nacionalmente no Ideb do ensino médio e, no Centro-Oeste, também levou destaque no Enem, onde teve o 2º melhor resultado.

Os outros municípios avaliados incluíram Catalão, Jataí, Caldas Novas, Trindade, Luziânia, Formosa, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Novo Gama e Senador Canedo.

