Havan inaugura primeira megaloja em Goiânia com mais de 350 mil produtos

Unidade de número 188 da rede será inaugurada no dia 31, na Avenida Goiás com a Perimetral Norte, e promete experiência completa de compras

Isabella Valverde - 26 de janeiro de 2026

Megaloja contará com estacionamento gratuito, ambiente climatizado e um espaço planejado para proporcionar uma experiência agradável e familiar. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Janeiro se despede em grande estilo em Goiânia com a inauguração da megaloja Havan de número 188, a primeira unidade da rede na capital goiana. A abertura está marcada para o próximo dia 31, às 10h, e promete oferecer aos consumidores uma experiência completa de compras, com mais de 350 mil produtos disponíveis e diversas ações promocionais.

Instalada no cruzamento da Avenida Goiás com a Perimetral Norte, a nova loja chama atenção já de longe pela arquitetura imponente e pela tradicional Estátua da Liberdade, símbolo presente nas unidades da rede espalhadas pelo país.

O empreendimento impressiona também pelos números. A Havan Goiânia foi construída em um terreno de 30 mil metros quadrados, sendo 10 mil metros quadrados de área construída, reunindo uma ampla variedade de setores e produtos para atender diferentes perfis de consumidores.

Pensando no conforto do público, a loja contará com estacionamento gratuito, ambiente climatizado e um espaço planejado para proporcionar uma experiência agradável e familiar, ideal para visitas em grupo ou com toda a família.

Esta será a quarta unidade da Havan em Goiás, mas com um peso especial por marcar a chegada da varejista à capital. A expectativa é de que a nova loja se torne rapidamente um ponto de referência para compras na região.

No sábado (31), a Havan Goiânia abre oficialmente as portas para o público, agora ainda mais próxima dos goianienses e pronta para receber clientes de toda a cidade e região.

