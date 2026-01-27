Após deixar o União Brasil, Caiado acerta filiação ao PSD e reforça articulação para disputa presidencial

Governador anunciou mudança partidária em vídeo ao lado de Eduardo Leite e Ratinho Júnior, sinalizando a construção de um bloco de centro-direita

Pedro Ribeiro - 27 de janeiro de 2026

Governador Ronaldo Caiado. (Foto:Secom)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou filiação ao Partido Social Democrático (PSD) após deixar o União Brasil, em um movimento político voltado à consolidação de sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, na noite desta terça-feira (27), no qual Caiado aparece ao lado dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Júnior, do Paraná.

Na gravação, Caiado afirmou que a mudança partidária representa um passo relevante em sua trajetória política e destacou que a decisão busca garantir espaço para contribuir com o debate nacional. Segundo ele, a aproximação entre os três governadores é marcada por “união e desprendimento”, sem interesses individuais acima do projeto coletivo.

O governador goiano também afirmou que o grupo pretende apresentar ao país uma proposta baseada em valores como caráter, determinação, honra e independência intelectual, com foco na construção de um projeto político capaz de oferecer estabilidade e esperança ao eleitorado.

Eduardo Leite ressaltou que as aspirações nacionais devem prevalecer sobre ambições pessoais e afirmou que o PSD busca reunir lideranças que, apesar de eventuais divergências, convergem na prioridade de pensar o Brasil. Ratinho Júnior reforçou o tom de convergência ao destacar a importância de uma agenda comum para o futuro do país.

Durante o anúncio, os governadores também sinalizaram um compromisso de apoio mútuo. Ficou estabelecido que o grupo irá trabalhar pela definição de uma candidatura única à Presidência da República, garantindo apoio integral ao nome escolhido para representar o projeto político em 2026.

