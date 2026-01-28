Cidade com menos de 15 mil habitantes vai ganhar nova fábrica de R$ 24 bilhões

Um anúncio recente promete mudar profundamente a dinâmica econômica de uma pequena cidade

Magno Oliver - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução / CMC)

Um município de pouco mais de 12 mil habitantes, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, deve passar por uma transformação econômica significativa nos próximos anos.

Isso porque a chilena CMPC avançou mais uma etapa decisiva para a implantação de sua nova fábrica de celulose no Brasil, um empreendimento estimado em aproximadamente R$ 24 bilhões e que promete reposicionar a cidade de Barra do Ribeiro no mapa industrial do país.

O projeto, batizado de Projeto Natureza, prevê a construção de uma unidade industrial com capacidade produtiva de 2,5 milhões de toneladas anuais de celulose de eucalipto.

Recentemente, a empresa assinou o contrato de concessão de área e de construção de um Terminal de Uso Privado (TUP) no Porto de Rio Grande, no sul do Estado, além de firmar acordos para a construção de novas embarcações.

A estrutura logística portuária representa cerca de R$ 3 bilhões do investimento total e é considerada estratégica para o escoamento da produção.

De acordo com a companhia, o cronograma segue mantido, com conclusão das obras do terminal prevista para meados de 2029 e início das operações industriais cerca de dois meses depois.

A decisão final de investimento ainda depende da aprovação do conselho de administração da CMPC, condicionada à obtenção das licenças ambientais, que se encontram em fase final de análise.

As informações foram confirmadas por executivos da empresa em entrevistas ao jornal Valor Econômico.

No campo operacional, a empresa afirma já dispor de base florestal suficiente para abastecer tanto a nova unidade quanto a fábrica que já opera no Brasil por pelo menos cinco anos.

Outro ponto central do projeto é a formação de mão de obra. Atualmente, a CMPC emprega cerca de 6,5 mil trabalhadores diretos e indiretos no país, número que deve ultrapassar 10 mil após a entrada em operação da nova planta.

Parcerias com instituições locais estão sendo firmadas para capacitação profissional, segundo a companhia.

O avanço do empreendimento ocorre em um contexto de ajustes no mercado global de celulose, marcado por oscilações de preços e aumento da oferta internacional. Ainda assim, a empresa avalia que a competitividade da celulose brasileira permanece sólida.

Para Barra do Ribeiro, cidade com origem histórica ligada à atividade industrial desde o século XVIII, a nova fábrica deve representar um divisor de águas, com impactos diretos na economia local, na geração de empregos e no desenvolvimento regional ao longo da próxima década.

