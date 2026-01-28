Cidade com menos de 15 mil habitantes vai ganhar nova fábrica de R$ 24 bilhões
Um anúncio recente promete mudar profundamente a dinâmica econômica de uma pequena cidade
Um município de pouco mais de 12 mil habitantes, localizado na Região Metropolitana de Porto Alegre, deve passar por uma transformação econômica significativa nos próximos anos.
Isso porque a chilena CMPC avançou mais uma etapa decisiva para a implantação de sua nova fábrica de celulose no Brasil, um empreendimento estimado em aproximadamente R$ 24 bilhões e que promete reposicionar a cidade de Barra do Ribeiro no mapa industrial do país.
O projeto, batizado de Projeto Natureza, prevê a construção de uma unidade industrial com capacidade produtiva de 2,5 milhões de toneladas anuais de celulose de eucalipto.
Recentemente, a empresa assinou o contrato de concessão de área e de construção de um Terminal de Uso Privado (TUP) no Porto de Rio Grande, no sul do Estado, além de firmar acordos para a construção de novas embarcações.
A estrutura logística portuária representa cerca de R$ 3 bilhões do investimento total e é considerada estratégica para o escoamento da produção.
De acordo com a companhia, o cronograma segue mantido, com conclusão das obras do terminal prevista para meados de 2029 e início das operações industriais cerca de dois meses depois.
A decisão final de investimento ainda depende da aprovação do conselho de administração da CMPC, condicionada à obtenção das licenças ambientais, que se encontram em fase final de análise.
As informações foram confirmadas por executivos da empresa em entrevistas ao jornal Valor Econômico.
No campo operacional, a empresa afirma já dispor de base florestal suficiente para abastecer tanto a nova unidade quanto a fábrica que já opera no Brasil por pelo menos cinco anos.
Outro ponto central do projeto é a formação de mão de obra. Atualmente, a CMPC emprega cerca de 6,5 mil trabalhadores diretos e indiretos no país, número que deve ultrapassar 10 mil após a entrada em operação da nova planta.
Parcerias com instituições locais estão sendo firmadas para capacitação profissional, segundo a companhia.
O avanço do empreendimento ocorre em um contexto de ajustes no mercado global de celulose, marcado por oscilações de preços e aumento da oferta internacional. Ainda assim, a empresa avalia que a competitividade da celulose brasileira permanece sólida.
Para Barra do Ribeiro, cidade com origem histórica ligada à atividade industrial desde o século XVIII, a nova fábrica deve representar um divisor de águas, com impactos diretos na economia local, na geração de empregos e no desenvolvimento regional ao longo da próxima década.
