Cidade com menos de 3 mil habitantes se destaca como uma das melhores do Brasil para se morar
Município aparece no top 5 do IPS Brasil 2025 e chama atenção por indicadores de bem-estar acima da média nacional
Uma cidade pequena do interior de São Paulo vem se destacando em rankings nacionais e ganhando fama como um dos melhores lugares do Brasil para se morar.
Trata-se de Cândido Rodrigues (SP), município com 2.889 habitantes, segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e com perfil marcado pela tranquilidade e rotina típica do interior.
O reconhecimento recente está ligado ao Índice de Progresso Social (IPS Brasil) 2025, levantamento que mede a qualidade de vida com base em indicadores sociais e ambientais.
No ranking nacional, Cândido Rodrigues aparece na 5ª posição, com nota 70,26, ficando entre as cidades com melhor desempenho do país.
Diferente de rankings baseados apenas em economia, o IPS avalia se a população tem acesso a condições básicas e oportunidades reais para viver bem.
A metodologia considera 57 indicadores e é dividida em três dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades.
Outro indicador que reforça o desempenho da cidade é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
No Atlas Brasil, Cândido Rodrigues aparece com IDHM 0,789 em 2010, considerado alto, mostrando avanço em áreas como educação, renda e longevidade ao longo dos anos.
Com população reduzida, acesso mais simples a serviços e uma rotina distante dos problemas típicos das grandes cidades, Cândido Rodrigues vem provando que tamanho não é sinônimo de estrutura fraca.
E, para quem busca segurança, sossego e qualidade de vida, o município se tornou um exemplo de como o interior pode surpreender até nos rankings nacionais.
