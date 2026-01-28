Governo do Brasil decide presentear chineses após China facilitar a entrada de brasileiros no país

Governo anuncia isenção de visto para viagens de curta duração como medida de reciprocidade diplomática

Pedro Ribeiro - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O governo brasileiro decidiu isentar cidadãos chineses da exigência de visto para entrar no Brasil em viagens de curta duração, após a China ter adotado medida semelhante para facilitar a entrada de brasileiros em seu território.

A decisão faz parte de uma política de reciprocidade diplomática e busca fortalecer as relações entre os dois países.

Desde 2025, brasileiros podem viajar para a China sem necessidade de visto por até 30 dias, principalmente para turismo, negócios e visitas.

Com a nova iniciativa, o Brasil passa a oferecer tratamento equivalente aos chineses, equilibrando as regras de entrada e ampliando o intercâmbio entre as populações.

A medida foi comunicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao presidente chinês Xi Jinping durante diálogo recente entre os dois líderes. Afinal, segundo o governo brasileiro, a isenção integra uma estratégia mais ampla de aproximação diplomática e cooperação econômica.

Especialistas avaliam que a decisão pode impactar positivamente o turismo e o setor de serviços, já que a China figura entre os maiores emissores de turistas do mundo. A expectativa é de aumento no fluxo de visitantes, estímulo ao consumo e fortalecimento da imagem do Brasil como destino internacional.

Viagens de curta duração

A isenção anunciada vale para estadias temporárias, voltadas a turismo, compromissos comerciais e visitas. Atividades como trabalho, estudo ou residência continuam sujeitas às regras migratórias específicas, que permanecem em vigor.

Nos últimos anos, Brasil e China ampliaram parcerias em áreas como comércio, investimentos, infraestrutura e cooperação internacional.

Além disso, a flexibilização das regras de visto é vista como mais um passo para aprofundar essa relação e facilitar a circulação entre os países.

Contudo, a iniciativa segue uma tendência adotada por diversos países que utilizam a política de isenção de vistos como instrumento para estimular o turismo, fortalecer relações diplomáticas e ampliar oportunidades econômicas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!