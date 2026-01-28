Receita de pão de banana na frigideira: fica pronta em 5 minutos e é perfeita para o lanche

Sem forno e com poucos ingredientes, receita transforma banana madura em pão quentinho em poucos minutos

Gustavo de Souza - 28 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Sabe aquela banana madura esquecida na fruteira, passando do ponto? Em vez de ir para o lixo, ela pode virar um lanche rápido e nutritivo. O pão de banana na frigideira é prático, não exige forno e fica pronto em cerca de cinco minutos.

A receita é ideal para o café da manhã ou da tarde, especialmente em dias corridos. Com poucos ingredientes e quase nenhuma louça, entra fácil na rotina. E o melhor: o resultado é macio, aromático e muito versátil.

Receita prática que resolve a rotina

A proposta é simples: misturar, levar à frigideira e servir. Não precisa de batedeira nem de descanso da massa. Em poucos minutos, o cheiro de banana e canela já toma conta da cozinha.

A banana madura garante doçura natural e umidade. O fermento entra para dar leveza, criando uma textura fofinha mesmo sem forno. Tampar a frigideira é essencial para que o calor cozinhe por dentro.

É uma receita que funciona bem para quem quer algo caseiro sem complicação. Também é uma boa forma de evitar desperdício de frutas maduras. Simples, rápida e eficiente.

Ingredientes

2 bananas bem maduras;

2 ovos;

1 colher de sopa de açúcar (opcional);

¾ de xícara de farinha de trigo ou de aveia;

1 colher de chá de fermento químico em pó;

Açúcar e canela a gosto para finalizar;

Manteiga, óleo ou azeite para untar a frigideira.

Modo de preparo:

Amasse as bananas até formar um purê. Misture com os ovos e o açúcar, batendo com garfo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha aos poucos e, por último, incorpore o fermento delicadamente.

Aqueça a frigideira em fogo médio e unte levemente. Coloque porções da massa, tampe e cozinhe até surgirem bolhas na superfície. Vire, doure o outro lado em fogo baixo e finalize com açúcar e canela, se desejar.

Textura, sabor e variações possíveis

Mesmo feito na frigideira, o pão fica macio e úmido. A base bem batida evita gosto forte de ovo e garante sabor equilibrado. A crosta dourada por fora contrasta com o interior fofinho.

A finalização com açúcar e canela é opcional, mas deixa o lanche mais aromático. Para versões menos doces, dá para pular essa etapa ou usar raspas de limão ou laranja. O sabor da banana continua em destaque.

Também é possível variar a massa com aveia fina, castanhas picadas ou um pouco de cacau. As adaptações não mudam o preparo e deixam a receita mais interessante. Funciona bem para repetir sem enjoar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!