Reta final para inscrições em concurso público do TJGO com salário de R$ 34 mil

Interessados precisam se atentar ao horário, pois prazo se encerra durante a tarde

Natália Sezil - 28 de janeiro de 2026

Palácio da Justiça de Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação/TJGO)

Profissionais com graduação em Direito ainda têm tempo para se candidatar ao concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que oferece salário inicial de R$ 34.083,41.

Ao todo, são 51 vagas para juiz substituto, mais formação de cadastro de reserva. Há reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, e também para pessoas com deficiência.

O prazo se encerra nesta quinta-feira (29), às 16h. As inscrições são realizadas pelo site da FGV Conhecimento, que organiza o certame. A taxa cobrada tem o valor de R$ 340 e pode ser paga até sexta-feira (51).

Além do bacharelado, é necessário ter pelo menos três anos de atividade jurídica e aprovação no Exame Nacional da Magistratura (Enam).

O concurso acontece em cinco etapas. A primeira delas é a prova objetiva, que está prevista para acontecer no dia 29 de março, das 13h às 18h, em Goiânia.

O certame ainda conta com provas escritas (discursiva e prática de Sentença); inscrição definitiva, com sindicância da vida pregressa e investigação social, exames de sanidade física e mental, e psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos.

Mais informações ficam disponíveis pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde é possível acessar o edital, ou pelos canais: telefone 0800 283 4628 e e-mail: [email protected].

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!