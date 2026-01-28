Reta final para inscrições em concurso público do TJGO com salário de R$ 34 mil

Interessados precisam se atentar ao horário, pois prazo se encerra durante a tarde

Natália Sezil Natália Sezil -
indenização Mais de 400 veículos vão a leilão em Goiás; saiba como participar
Palácio da Justiça de Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação/TJGO)

Profissionais com graduação em Direito ainda têm tempo para se candidatar ao concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que oferece salário inicial de R$ 34.083,41.

Ao todo, são 51 vagas para juiz substituto, mais formação de cadastro de reserva. Há reserva de vagas para candidatos negros, indígenas e quilombolas, e também para pessoas com deficiência.

O prazo se encerra nesta quinta-feira (29), às 16h. As inscrições são realizadas pelo site da FGV Conhecimento, que organiza o certame. A taxa cobrada tem o valor de R$ 340 e pode ser paga até sexta-feira (51).

Leia também

Além do bacharelado, é necessário ter pelo menos três anos de atividade jurídica e aprovação no Exame Nacional da Magistratura (Enam).

O concurso acontece em cinco etapas. A primeira delas é a prova objetiva, que está prevista para acontecer no dia 29 de março, das 13h às 18h, em Goiânia.

O certame ainda conta com provas escritas (discursiva e prática de Sentença); inscrição definitiva, com sindicância da vida pregressa e investigação social, exames de sanidade física e mental, e psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos.

Mais informações ficam disponíveis pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde é possível acessar o edital, ou pelos canais: telefone 0800 283 4628 e e-mail: [email protected].

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.