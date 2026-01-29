Bolo d’água fofinho e rápido: receita simples no liquidificador para a hora do lanche

Leve, econômico e pronto em poucos minutos de preparo, o bolo d’água é a opção perfeita para o café da tarde

Isabella Valverde - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Não tem leite em casa e bateu vontade de um bolo fofinho? O bolo d’água virou queridinho justamente por isso: é simples, barato e fica pronto rapidinho, com uma massa leve que combina com café, chá ou um creme por cima.

A proposta é trocar o leite por água, sem perder maciez — e com um passo a passo fácil até para quem não tem muita prática na cozinha.

A receita abaixo segue a linha mais comum desse bolo “de guerra”, feita no liquidificador e com poucos ingredientes.

Ingredientes

– 3 ovos

– 2 xícaras de açúcar

– 1 copo (tipo americano) de água (pode ser em temperatura ambiente)

– 2 colheres (sopa) de óleo (ou 1/3 de xícara, se preferir um bolo mais úmido)

– 2 e 1/2 xícaras de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) de fermento químico em pó

– 1 pitada de sal (opcional, ajuda a realçar o sabor)

– Essência de baunilha (opcional)

Como fazer (passo a passo)

– Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma com manteiga e farinha.

– No liquidificador (ou batedeira), bata ovos + açúcar + água até formar um creme claro e bem homogêneo.

– Acrescente a farinha aos poucos e bata só até incorporar. Junte o óleo e misture novamente.

– Por último, coloque o fermento e misture delicadamente (pode ser com uma espátula) para manter a leveza da massa.

– Leve ao forno por aprox. 30 a 40 minutos, ou até dourar e o palito sair limpo.

Dicas para o bolo d’água ficar bem fofinho

Não bata o fermento por muito tempo: isso ajuda o bolo a crescer melhor.

Se quiser um toque extra, dá para acrescentar raspas de limão ou laranja na massa (sem mudar a base).

Para finalizar, uma ideia simples é polvilhar açúcar e canela ou fazer uma caldinha rápida de açúcar com limão.

