Brasileiros cadastrados como MEI ganham novidade do Governo Federal e já podem usufruir dos benefícios

Tecnologia e políticas públicas se encontram em uma solução aguardada há anos

Magno Oliver - 29 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Microempreendedores Individuais (MEIs) de todo o país passaram a contar com uma nova ferramenta oficial do Governo Federal voltada à simplificação da rotina empresarial.

Trata-se do “Meu MEI Digital“, um aplicativo gratuito que centraliza serviços essenciais do Portal do Empreendedor e funciona como um ambiente único de gestão, informação e acesso a políticas públicas para o pequeno negócio.

A plataforma foi desenvolvida pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), em parceria com o Sebrae, a Receita Federal e o Serpro.

Disponível para os sistemas Android e iOS, o aplicativo utiliza o login gov.br, o que garante autenticação segura e integração com bases oficiais do governo.

Entre as funcionalidades reunidas no Meu MEI Digital estão a emissão da Carteira do MEI, consulta e regularização de débitos, atualização cadastral, emissão de notas fiscais, acesso ao Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN) e acompanhamento de novas modalidades de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O objetivo é reduzir burocracias e evitar que o empreendedor precise acessar múltiplos canais para cumprir suas obrigações legais.

O aplicativo também atua como um canal informativo sobre programas governamentais voltados ao setor. Por meio da plataforma, o MEI pode conhecer iniciativas como o ProCred 360, que oferece linhas de crédito com taxas mais acessíveis, e o programa MEI Conta com a Gente, voltado ao fortalecimento e à capacitação dos pequenos negócios.

Outro destaque é o Cartão MEI, disponibilizado pelo Banco do Brasil nas funções débito e crédito, sem cobrança de anuidade.

Um dos diferenciais da ferramenta é a presença da “Meire”, assistente virtual baseada em inteligência artificial. O chatbot responde dúvidas em tempo real, orienta sobre prazos, direitos e deveres, emite alertas contra golpes e direciona o empreendedor para capacitações e oportunidades compatíveis com seu perfil.

O aplicativo também oferece acesso a informações sobre o CadÚnico e programas sociais, como o Bolsa Família, ampliando a rede de apoio ao microempreendedor.

Com mais de 16 milhões de MEIs ativos no Brasil, o Meu MEI Digital surge como uma estratégia de modernização do atendimento público, aproximando tecnologia, informação e políticas públicas.

A expectativa do governo é que a ferramenta fortaleça o empreendedorismo, aumente a formalização e melhore a gestão dos pequenos negócios no país.

