Cannabis medicinal: Anvisa avança em proposta para regularizar a produção no Brasil

Nova regra permite cultivo controlado por empresas, universidades e associações, abrindo caminho para pesquisa e medicamentos nacionais

Gustavo de Souza - 29 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Pixabay/Pexels)

A produção de cannabis medicinal no Brasil deu um passo histórico. A Anvisa aprovou regras que autorizam o cultivo da planta por pessoas jurídicas, com foco exclusivo em fins terapêuticos e científicos.

A decisão muda um cenário em que apenas produtos importados podiam ser usados. Agora, a matéria-prima pode ser produzida no país, sob fiscalização sanitária.

O que muda com a nova regulamentação

Antes da resolução, o cultivo era proibido, mesmo com a venda de produtos liberada. Isso obrigava empresas a importar extratos e dificultava a pesquisa nacional.

Com as novas regras, empresas poderão plantar para produzir derivados medicinais. O cultivo deverá respeitar limites rigorosos de teor de THC e controles de segurança.

Universidades e centros de pesquisa também passam a ter autorização específica. Os projetos exigirão inspeção prévia, vigilância contínua e barreiras físicas no local de cultivo.

Regras para produção, pesquisa e associações

A norma cria três frentes regulatórias principais. A primeira permite produção e comercialização de produtos à base de maconha, com insumos registrados no Ministério da Agricultura.

A segunda estabelece critérios para pesquisa científica, mas proíbe que itens desenvolvidos em estudos sejam vendidos ou doados a pacientes. O foco é exclusivamente científico.

A terceira cria um instrumento próprio para associações de pacientes. Elas poderão produzir derivados apenas para seus associados, sem comercialização no mercado.

Impacto no acesso e no mercado medicinal

Hoje, há dezenas de produtos disponíveis, mas nenhum é classificado como medicamento. Eles não passaram por estudos clínicos completos de eficácia.

Com o cultivo autorizado, a pesquisa tende a avançar e viabilizar o registro de medicamentos nacionais. Isso pode ampliar o tratamento de doenças neurológicas, dores crônicas e epilepsias.

Outro efeito esperado é a redução de custos. A produção nacional pode diminuir a dependência de importações e tornar os tratamentos mais acessíveis aos pacientes.

