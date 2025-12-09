Loja de cannabis medicinal desafia conservadorismo e aposta em novo mercado em Anápolis

Estabelecimento no Jundiaí promove cultivo e extração para fins terapêuticos, atendendo pacientes e buscando romper antigos preconceitos sobre a planta

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2025

Loja Brazilian Happy, em Anápolis, (Foto: Samuel Leão)

Uma loja aberta há quase dois meses na região do Jundiaí, na Avenida José Neto Paranhos, vem chamando atenção em Anápolis. A Brazilian Happy, em português “Brasileiro Feliz”, propõe ampliar o debate sobre o uso medicinal da cannabis e oferecer produtos voltados ao cultivo e à extração da planta.

Com equipamentos destinados ao cultivo da cannabis e maquinário específico para a extração de resinas e concentrados, o estabelecimento também conta com uma ala de tabacaria, oferecendo utensílios para diferentes etapas do consumo.

Em entrevista ao Portal 6, o colaborador da unidade, Leiff Soares, explicou que, em um primeiro momento, alguns comentários nas redes sociais chegaram a hostilizar a loja, mas que ainda assim eles foram bem recepcionados.

“Não temos nada a temer, pois nosso principal intuito é ajudar as pessoas. Nas redes sociais, chegaram a falar que em Anápolis não vem coisa boa, que “coisa de noiado brota” ou que é loja de petista, mas no ao vivo fomos bem recepcionados. Hoje, quem não acompanha a evolução que ocorre nos países de primeiro mundo acaba ficando com essa visão ultrapassada mesmo”, explicou.

Ele revelou que a Brazilian Happy já atende oito pacientes com laudos de uso medicinal da cannabis sativa e até habeas corpus para o cultivo da planta, oferecendo desde tendas para o cultivo indoor, ou seja, em espaços fechados, até terras preparadas, suplementos nutritivos e muito mais.

“O pessoal ainda não entende muito bem nosso propósito. Nós somos focados no cultivo e extração medicinal, ajudando quem realmente precisa. Hoje no Brasil esse setor acaba sendo muito caro, então algumas pessoas com autorização para plantio, principalmente famílias com crianças autistas, pessoas com depressão, Parkinson, epilepsia e várias outras, nos procuram”, complementou.

Leiff reforçou que o tabu ainda é muito grande, sendo frequentemente associados com um preconceito antigo. Todavia, eles acreditam no crescimento do mercado medicinal em Anápolis e contam, inclusive, com a parceria de associações locais que tratam do uso para fins terapêuticos, como é o caso da SouCannabis.

Opções “da gringa”

Nomes em inglês, como dry, que significa seco, ou ice, que significa gelo, compõem algumas das opções dentre o maquinário para extrações que a Brazilian Happy oferece. Como o nome já diz, ambas proporcionam extrações, respectivamente, a seco e a frio, produzindo dois tipos finos de haxixe.

Outras opções são as resinas como o Melt, o BHO e ainda os óleos de CBD. O paciente passa a poder fazer, ele mesmo, a partir do próprio cultivo, extrações que são um verdadeiro sucesso em locais como Califórnia, Amsterdã e Uruguai.

Por fim, bebidas com terpenos e elementos da planta também entram no leque de opções. A loja ainda oferece cursos, buscando democratizar o conhecimento em torno dos processos de produção e beneficiamento do “cachimbo da paz”, agora sob a luz da medicina formal.

