Os benefícios do “ouro vermelho”, que reduz a pressão alta e ajuda a melhorar a concentração

Um alimento simples que todo mundo tem em casa vem chamando atenção de pesquisadores em diferentes áreas da saúde

Magno Oliver - 29 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de tela/Youtube)

Popular na culinária brasileira e conhecida pela cor intensa e avermelhada, a beterraba tem ganhado destaque na literatura científica por seus efeitos positivos sobre a saúde cardiovascular e cognitiva.

Apelidada de “ouro vermelho” por pesquisadores da nutrição funcional, a raiz se destaca pela alta concentração de compostos bioativos capazes de favorecer a circulação sanguínea e otimizar o desempenho mental.

Um dos principais diferenciais da beterraba é sua riqueza em nitratos naturais, substâncias que o organismo converte em óxido nítrico.

Esse composto atua diretamente na dilatação dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e contribuindo para a redução da pressão arterial.

Estudos clínicos associam o consumo regular da beterraba, especialmente em forma de suco, a quedas significativas na pressão sistólica e diastólica em adultos.

Além do impacto cardiovascular, a beterraba também demonstra efeitos positivos sobre a concentração e a função cognitiva.

A melhora da circulação sanguínea favorece o aporte de oxigênio ao cérebro, o que pode resultar em maior clareza mental, atenção e desempenho em tarefas que exigem foco.

Pesquisas sugerem que esses benefícios são especialmente relevantes em adultos mais velhos e em pessoas submetidas a alta demanda mental.

Do ponto de vista nutricional, a beterraba apresenta um perfil equilibrado e funcional. É fonte de fibras, que auxiliam no controle glicêmico e no funcionamento intestinal, além de conter folato (vitamina B9), vitamina C, potássio, ferro e manganês. Também se destaca pela presença das betalaínas, pigmentos naturais com potente ação antioxidante e anti-inflamatória.

Versátil, a beterraba pode ser consumida crua, cozida, assada ou em sucos, mantendo boa parte de seus nutrientes quando preparada corretamente.

Os Nutricionistas recomendam incluí-la de forma regular na alimentação, como parte de uma dieta equilibrada, especialmente para pessoas que buscam estratégias naturais de controle da pressão arterial, melhora da circulação e suporte à saúde cerebral.

