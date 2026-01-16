Não é frito, nem mexido: a forma correta de cozinhar o ovo para aproveitar ao máximo todas as suas proteínas, segundo nutricionistas
Especialistas explicam que o modo de preparo influencia diretamente na absorção das proteínas do ovo e que altas temperaturas podem reduzir parte do aproveitamento nutricional
O ovo é um dos alimentos mais completos da alimentação cotidiana, principalmente por oferecer proteínas de alto valor biológico, com todos os aminoácidos essenciais.
Apesar disso, o modo de preparo ainda gera dúvidas e escolhas erradas podem reduzir o aproveitamento nutricional.
Segundo nutricionistas, nem o ovo frito nem o mexido em fogo alto são as melhores opções quando o objetivo é extrair o máximo das proteínas.
- O melhor lugar para posicionar o ventilador e resfriar o ambiente como um ar-condicionado, segundo técnicos
- 3 cores que pessoas legais mais gostam de usar, segundo a psicologia
- Não é o Brasil: país latino-americano que exporta 300 mil toneladas de óleo de soja e vem batendo recordes atrás de recordes
A explicação está na forma como o calor age sobre o alimento. Quando submetidas a temperaturas muito altas ou por tempo prolongado, as proteínas do ovo podem sofrer alterações que dificultam a digestão.
Além disso, preparos como fritura costumam incluir óleo ou manteiga, aumentando o teor de gordura e o valor calórico da refeição.
Por isso, os especialistas indicam o ovo cozido ou, em alguns casos, o ovo pochê como a forma mais adequada de preparo.
O cozimento em água permite que as proteínas sejam desnaturadas na medida certa, tornando-se mais fáceis de serem absorvidas pelo organismo, sem perdas significativas de nutrientes e sem a adição de gordura.
Segundo nutricionistas, o tempo ideal de cozimento é fundamental para atingir esse equilíbrio. A recomendação é colocar o ovo em água fria, levar ao fogo e, após a água começar a ferver, contar de 7 a 9 minutos.
Esse intervalo garante a clara totalmente firme e a gema ainda levemente cremosa, ponto considerado ideal para digestão e preservação nutricional.
Cozinhar por menos tempo pode deixar a clara crua, enquanto passar muito desse período tende a ressecar a gema e comprometer textura e sabor.
Outro ponto importante é a segurança alimentar. O ovo cru ou malcozido pode ter menor aproveitamento proteico e ainda apresentar risco de contaminação. Já o cozimento adequado reduz esses riscos e torna o alimento mais seguro para consumo diário.
Na prática, respeitar o tempo correto de cozimento faz toda a diferença.
Um preparo simples, sem óleo e no ponto certo transforma o ovo em um aliado ainda mais eficiente para quem busca saciedade, ganho de massa muscular ou uma alimentação equilibrada.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!