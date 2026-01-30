Além da TV, Edu Guedes é dono de uma rede de mercados autônomos com mais de 650 lojas espalhada pelo Brasil

Fast4You surgiu no início da década de 2020 e cresceu com foco em tecnologia, autoatendimento e conveniência em condomínios e empresas

Gabriel Yuri Souto - 30 de janeiro de 2026

Edu Guedes (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Conhecido nacionalmente pelo trabalho na gastronomia e pela presença constante na televisão, Edu Guedes também construiu uma trajetória no empreendedorismo.

Longe das câmeras, o apresentador é um dos nomes por trás da Fast4You, rede de mercados autônomos que já soma mais de 650 unidades em funcionamento no Brasil.

Criada no início da década de 2020, a Fast4You apostou em um modelo de varejo baseado em tecnologia e praticidade.

As lojas operam sem funcionários, funcionam 24 horas por dia e utilizam sistemas digitais para pagamento, monitoramento e controle de estoque.

Desde então, o formato ganhou espaço principalmente em condomínios residenciais, empresas, hospitais e universidades, onde a conveniência se tornou um diferencial.

O consumidor acessa o mercado dentro do próprio ambiente em que vive ou trabalha, sem enfrentar filas ou horários restritos.

Além disso, o modelo facilita a expansão. Com estrutura enxuta e baixo custo operacional, a rede conseguiu crescer rapidamente e chegar a dezenas de cidades brasileiras.

O mix de produtos inclui alimentos, bebidas e itens de higiene, atendendo às necessidades do consumo diário.

Com o avanço do varejo automatizado, a Fast4You entrou em uma nova fase de consolidação.

Após fortalecer a presença no Brasil, a empresa passou a estruturar planos de expansão internacional, acompanhando uma tendência global de consumo baseada em automação e proximidade.

Com isso, Edu Guedes ampliou sua atuação profissional para além da televisão. De forma discreta, o apresentador passou a integrar um segmento em crescimento, unindo tecnologia, conveniência e novos hábitos de consumo.

