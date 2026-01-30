Atenção motoristas: documento que não deve ser levado no carro pode gerar multa e apreensão

Circular com a CNH vencida é infração gravíssima, rende multa, pontos na carteira e pode levar à retenção do veículo

Gustavo de Souza - 30 de janeiro de 2026

Muitos motoristas guardam todos os documentos no porta-luvas sem conferir datas. O problema é que levar (e usar) a CNH vencida pode gerar multa pesada e até apreensão do veículo.

A regra vale mesmo que o condutor tenha “esquecido” de renovar. No trânsito, prazo vencido é tratado como documento inválido.

CNH vencida: por que isso dá multa e pontos na carteira

Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias é infração gravíssima. A penalidade inclui multa e sete pontos no prontuário do motorista.

Além da multa, o veículo pode ser retido até que um condutor habilitado e regular se apresente. Em alguns casos, pode haver remoção ao pátio.

Ou seja, não é só um problema burocrático. A falha pode virar transtorno imediato na rua ou na estrada.

O erro comum: achar que “só esqueceram de renovar”

Muita gente acredita que, se a CNH está fisicamente no carro, não há risco. Na prática, o sistema das autoridades mostra a situação do documento em tempo real.

Mesmo que o motorista esteja com a versão digital no celular, a validade precisa estar em dia. Documento vencido, seja físico ou digital, continua irregular.

Por isso, o alerta é simples: não basta portar a CNH, é preciso que ela esteja válida. A fiscalização não considera intenção, apenas a condição legal.

Como evitar dor de cabeça e dirigir dentro da lei

A renovação da CNH pode ser iniciada antes do vencimento, evitando períodos de irregularidade. Em vários estados, o processo já é quase todo online.

Após renovar, o motorista pode usar a CNH Digital imediatamente, sem precisar esperar o documento físico. Isso já garante regularidade em blitz e fiscalizações.

Manter lembretes no celular e checar datas junto com IPVA e licenciamento ajuda a não deixar passar. Pequenos cuidados evitam multa, pontos e perda de tempo.

