O que de fato acontece com quem congela o pão, segundo nutricionistas
Congelar o pão pode ir além da praticidade: nutricionistas explicam como o hábito favorece o intestino e a microbiota
Congelar alimentos já faz parte da rotina de milhões de pessoas, seja para economizar tempo, evitar desperdícios ou facilitar o preparo das refeições ao longo da semana.
No entanto, uma prática que vem ganhando cada vez mais adeptos é congelar o pão, especialmente o pão francês, que costuma estragar rapidamente.
Além de garantir pão “fresquinho” por mais tempo e evitar idas diárias à padaria, congelar o alimento pode trazer benefícios inesperados para a saúde. Segundo nutricionistas, essa prática simples pode ajudar, inclusive, o funcionamento do intestino.
Por que muitas pessoas passaram a congelar o pão
Como o pão é um alimento altamente perecível, seu consumo exige compras frequentes.
Por isso, para otimizar a rotina, muitas pessoas passaram a comprar maiores quantidades e congelar o produto, descongelando apenas o necessário para o dia.
Dessa forma, além de praticidade, o congelamento ajuda a reduzir o desperdício e garante mais organização no dia a dia. Contudo, o que pouca gente sabe é que essa prática também pode impactar positivamente a saúde intestinal.
O benefício pouco conhecido de congelar o pão
A nutricionista Beatriz González explicou, em um vídeo publicado no TikTok, que congelar o pão antes do consumo pode favorecer a microbiota intestinal. Segundo ela, quem congela e descongela o pão está, na verdade, alimentando as bactérias benéficas do intestino.
“Você é daqueles que congela o pão e descongela à medida que vai consumindo? Pois bem, devo dizer que está a alimentar as bactérias do seu intestino de uma forma muito saudável”, afirmou a especialista.
O que acontece com o pão durante o congelamento
De acordo com a nutricionista, o segredo está na alteração da composição do pão durante o congelamento. Nesse processo, o amido presente no alimento passa por uma transformação chamada retrogradação.
Assim, o amido se converte em amido resistente, um tipo de substância que funciona de forma semelhante às fibras. Como o organismo humano não consegue absorvê-lo totalmente, ele segue intacto até o intestino grosso.
Impacto direto na saúde intestinal
Ao chegar ao cólon, o amido resistente serve de alimento para as bactérias intestinais. Como resultado, essas bactérias produzem o butirato, um ácido graxo fundamental para a saúde do sistema digestivo.
Além disso, o butirato possui ação anti-inflamatória e contribui para o equilíbrio da microbiota, ajudando não apenas o intestino, mas também outros órgãos ligados à digestão. Dessa maneira, o consumo de pão congelado pode colaborar para um intestino mais saudável.
Vale a pena congelar o pão francês?
Diante dessas informações, congelar o pão francês deixa de ser apenas uma questão de praticidade e passa a ser também uma escolha benéfica para a saúde.
Desde que o pão seja armazenado corretamente e consumido dentro do prazo adequado, não há prejuízos nutricionais relevantes.
Portanto, se você ainda tinha dúvidas sobre congelar ou não o pão, a resposta é clara: além de facilitar a rotina, essa prática pode ajudar no bom funcionamento do intestino.
