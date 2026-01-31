Alimentos comuns do dia a dia são usados como alternativa natural no cuidado com espinhas

Ingredientes populares em feiras e cozinhas chamam atenção por propriedades que ajudam a controlar oleosidade e cuidar da pele

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik).

O uso de alimentos naturais no cuidado com a pele não é novidade e atravessa gerações em diferentes culturas. Nos últimos anos, ingredientes simples e fáceis de encontrar passaram a chamar atenção como alternativas complementares no cuidado com espinhas, principalmente por quem busca soluções acessíveis e naturais.

Entre os alimentos mais citados está o tomate, conhecido por conter licopeno, um antioxidante estudado por sua ação na pele. Em práticas populares, ele é utilizado em máscaras caseiras com a proposta de ajudar no controle da oleosidade e na limpeza superficial do rosto.

Além do tomate, outro ingrediente bastante usado é o mel. Presente na rotina de muitas famílias, o alimento é reconhecido por suas propriedades hidratantes e pelo efeito calmante quando aplicado de forma pontual na pele, especialmente em regiões com irritação leve.

A babosa, também chamada de aloe vera, é outro exemplo comum. A planta é utilizada há décadas em cuidados caseiros por sua ação refrescante e pela sensação de alívio que proporciona à pele, sendo frequentemente aplicada em pequenas quantidades após a limpeza do rosto.

Esses ingredientes ganharam espaço principalmente por serem fáceis de encontrar, de baixo custo e por fazerem parte da rotina de quem prefere evitar produtos industrializados em excesso. Ainda assim, especialistas reforçam que o uso deve ser moderado e sempre precedido por um teste de sensibilidade.

Embora práticas naturais continuem populares, elas funcionam como complemento e não substituem acompanhamento dermatológico quando a acne é persistente ou inflamada. O interesse por essas alternativas reflete uma busca crescente por cuidados mais simples, sustentáveis e acessíveis no dia a dia.

